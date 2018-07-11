После присяги президента Турции Реджепа Эрдогана в парламенте Турция официально сменила форму правления с парламентской на президентскую республику.

«Реджеп Тайип Эрдоган принес присягу в качестве первого главы турецкого государства периода президентской республики. Тем самым Турция официально сменила форму правления», - передает РБК со ссылкой на турецкое агентство Anadolu.

Во время церемонии инаугурации исполняющий обязанности главы парламента Турции Дурмуш Йылмаз передал Эрдогану удостоверение президента страны.

Выборы в Турции прошли 24 июня. По итогам голосования победу одержал действующий президент Реджеп Эрдоган, набрав 52,59% голосов.

Согласно поправкам, внесенным в Конституцию Турции в 2017 году, президент будет наделен полномочиями распускать парламент, назначать правительство и предлагать кандидатуры на посты судей.

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