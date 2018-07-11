Численность постоянного населения Узбекистана за полгода увеличилась на 243 тысячи 400 человек и составляет сегодня 32 миллиона 900,1 тысяч, сообщает CA-NEWS со ссылкой на Государственный комитет Узбекистана по статистике.



Численность населения, которая проживает в городах, составляет 50,6% от общей численности населения республики - 16 миллионов 646,1 тысяч человек, в селах, соответственно, проживают 6 миллионов 254 тыс. человек.

По состоянию на 1 июля 2018 года, самая большая численность населения наблюдалась в Самаркандской области - 3753,3 тыс. человек (доля в общей численности населения республики 11,4%) и в Ферганской области - 3644,9 тыс. человек (11,1%).

Самая маленькая численность населения - в Навоийской области - 964,7 тыс. человек (2,9%) и в Сырдарьинской области - 821,9 тыс. человек (2,5%).



По рождаемости лидируют Самарканд, Кашкадарья и Сурхандарья.

Самый низкий рост был отмечен в Республике Каракалпакстан (на 1,4%) и Ташкентской области (на 1,2%).

Напомним, совсем недавно численность населения Таджикистана перевалила за 9 миллионов: девятимиллионнная жительница страны, которой дали имя Насиба, появилась на свет 26 мая в 06:30 утра в роддоме №1 города Душанбе. Родителям девочки была выделена трехкомнатная квартира со всеми удобствами по поручению Эмомали Рахмона мэром Душанбе Рустамом Эмомали.

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