Инженеры компании «МегаФон Таджикистан» ввели в эксплуатацию на территории города Душанбе несколько десятков новых базовых станций четвертого поколения. В результате покрытие сети, обеспечивающей наиболее высокие скорости мобильного интернета, выросло на 50%.

«Столица республики не случайно занимает в наших планах технического развития особое место. Во-первых, здесь находится большинство государственных учреждений, местных и международных организаций и компаний, заводов и фабрик, высших учебных заведений страны. Во-вторых, многие жители столицы являются активными пользователями современных услуг связи. Расширение сети позволит им серфить в интернете на высоких скоростях 4G, а также не пропускать лучшие новые сериалы на портале MegaMovie», – комментирует руководитель регионального управления компании «МегаФон Таджикистан» по городу Душанбе и РРП Парвиз ДАВЛЯТОВ.

Стремясь обеспечить своих клиентов связью лучшего качества, «МегаФон Таджикистан» одним из первых в стране начал развертывать сети четвертого поколения, которые позволяют комфортно работать даже с «тяжелым» интернет-контентом. В них до десяти раз быстрее по сравнению с сетями 3G загружаются фото и видео, открываются любые сайты и электронные письма. Даже средние скорости обеспечивают принципиально иную производительность мобильных устройств, подключенных к интернету. Все эти возможности особенно важны для активной молодежи, которая все чаще использует мобильный интернет для получения высшего образования или изучения иностранных языков.

«Не первый год являюсь вашим абонентом. На сегодняшний день интернет от вашей компании является одним из лучших. Спасибо за улучшение скорости интернета в городе!» – говорит абонент компании «МегаФон Таджикистан» Махмадулло НИЗОМОВ.