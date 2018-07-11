Реджеп Тайип Эрдоган объявил состав нового правительства Турции. Пост министра финансов в нем занял зять президента. В день своей инаугурации, в понедельник, 9 июля, назначил своего зятя Берата Албайрака министром финансов страны, который прежде возглавлял министерство энергетики и природных ресурсов.

В новое правительство вошли 16 министров - на 10 меньше, чем в предыдущем составе. Главой МИД останется Мевлют Чавушоглу. Первым вице-президентом назначен Фуат Октай, ранее работавший советником бывшего премьер-министра Бинали Йылдырыма. Министром обороны стал Хулуси Акар, бывший начальник Генштаба Турции, пишет CA-NEWS.



Новая система в Турции предусматривает отсутствие премьер-министра и наделяет президента полномочиями назначать министров, регулировать деятельность министерств и отправлять в отставку госслужащих без одобрения парламента.

Эрдоган сказал, что сосредоточение власти в руках президента жизненно необходимо для стимулирования экономического роста и обеспечения безопасности после провалившейся попытки госпереворота в 2016 году. В то же время страны Запада и правозащитные организации осудили то, что назвали растущим авторитаризмом и уклоном в сторону единоличного правления.

Инвесторы обеспокоены тем, что считают ужесточением контроля Эрдогана над денежно-кредитной политикой. Эрдоган называл себя «врагом процентных ставок» и сказал, что будет пытаться заполучить больший контроль над политикой в рамках новой системы.



В одном из трех президентских указов, опубликованных в правительственном издании Official Gazette во вторник, говорится, что президент будет назначать главу центрального банка, заместителей и членов комитета по денежно-кредитной политике на 4-летний срок.

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