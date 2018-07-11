В Национальном музее Казахстана в Астане установили скуьпутуру Нурсултана Назарбаева в честь его 78-го дня рождения, который отмечался 6 июля. Скульптура изображает Назарбаева, сидящего в кресле и смотрящего вдаль.

Как сообщает Tengrinews.kz, над скульптурой латиницей выполнена надпись на казахском языке:

"Моя мечта - чтобы Казахстан был "Мәңгілік Ел" ("Вечной страной"). Время пройдет, люди пройдут. Но Независимость останется. Первый Президент Республики Казахстан Елбасы Нурсултан Назарбаев".

tengrinews.kz

Конфигурация скульптуры и надписи полностью копирует монумент в честь шестнадцатого президента США Авраама Линкольна, установленного в одноименном мемориале в центре Вашингтона, отмечает ИА «Фергана».

Этот монумент изображает шестнадцатого президента США, который так же сидит в кресле. Над его головой размещена надпись «В этом храме, как и в сердцах людей, для которых он спас единство, память об Аврааме Линкольне сохранится навсегда».

Монумент президента США Авраама Линкольна в Вашингтоне с сайта eadaily.com

Различие в том, что памятник Линкольну изготовлен из белого мрамора, а скульптура Назарбаева имеет бронзовый оттенок.

Памятник Линкольну был установлен уже после его гибели: президент США был застрелен в апреле 1865 года, а мемориал в нынешнем виде появился в 1922 году.

Национальный музей Казахстана был открыт в июле 2014 года (также перед очередным днем рождения Назарбаева) по личному распоряжению президента и является крупнейшим музеем в Центральной Азии.

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