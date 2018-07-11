Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил телеграмму соболезнования Императору Японии Акихито. Жертвами ливней и наводнения в этой стране стали уже более 140 человек.

В послании президента, которое приводит пресс-служба главы государства, отмечается, что в Таджикистане с большой печалью восприняли весть о стихийных бедствиях в результате проливных дождей в центральных и юго-западных регионах Японии, приведших к многочисленным человеческим жертвам и большому материальному ущербу.

«Прошу принять мои глубокие соболезнования по этому поводу и передать наши чувства искреннего сопереживания близким и родным погибших. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», - подчеркивается в телеграмме.

По последним данным, как минимум 141 человек погиб в результате наводнений и оползней на западе Японии, сообщает BBC. Десятки людей по-прежнему числятся пропавшими без вести. Около двух миллионов человек эвакуированы из региона бедствия.

Около 12 тысяч человек находятся в эвакуационных центрах по всей стране GETTY IMAGES 1 /7

Более тридцати лет Япония не видела подобной по количеству жертв катастрофы, вызванной проливными дождями. Из -за бедствия премьер-министр Синдзо Абэ отменил зарубежную поездку.

Дожди в западной части Японии продолжаются с четверга, 5 июля. Они уже превысили июльскую норму в три раза, отмечает телеканал. Тысячи домов, отрезанных от электричества и водопровода, остаются под водой.

Спасатели продолжают искать выживших. Экстренные службы заявляют, что вода постепенно убывает, поэтому аварийные бригады могут получить доступ к наиболее затопленным районам. Больше всего пострадала префектура Хиросима.

По прогнозам, ливни в Японии еще будут продолжаться. Они обрушились на страну из-за воздействия тайфуна «Прапирун», который в среду, 4 июля, преобразовался в область низкого давления. Он стал седьмым за год тайфуном в Тихом океане.

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