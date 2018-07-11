Сборная Франции обыграла Бельгию со счетом 1:0 и третий раз в своей истории вышла в финал чемпионата мира.

ФРАНЦИЯ - БЕЛЬГИЯ - 1:0 (0:0)

Гол: Самюэль Умтити, 51 (1:0).

10 июля. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург". 64286 зрителей.

Судья - Андрес Кунья (Уругвай).

Судьбу матча решил один единственный гол защитника Самуэля Умтити, забитый после подачи углового.

В начале встречи бельгийцы серьезно поджали "трехцветных" и имели возможность забить, но опасность после удара Альдервейрелда отвел Льорис. А потом и французы запороли как минимум два момента. Жиру и Павар не смогли рееализовать выгодные моменты. И хоть команды нанесли за 45 минут 11 ударов по воротам друг друга (больше случилось только в матче Англия-Тунис), счет так и остался нулевым.

Но в самом начале второго все изменилось – после углового с правого фланга от Гризманна. Антуан навесил на ближнюю штангу, где защита упустила Самуэля Умтаити, а тот, продавив Феллаини, вколотил мяч головой в сетку.

Бельгия пошла вперед, но Франция грамотно держала оборону. Запомнились разве что попытки дальних ударов, с которыми блестяще справился Льорис. Финальный штурм у бельгийцев также не получился. В концовке матча у "трехцветных" было несколько острых моментов, но Куртуа выручал свою сборную.

Сборная Бельгии остается единственной командой чемпионата, одержавшей пять побед в основное время в пяти матчах (при 14 забитых мячах). Среди всех полуфиналистов турнира бельгийская дружина является самой результативной.

В воскресенье французы сыграют в финале в Москве с победителем матча Англия - Хорватия, который состоится завтра в 23:00.

Французы празднуют забитый мяч

После матча

Дидье Дешам, главный тренер сборной Франции:

"У нас молодая команда, 14 игроков не имели опыта выступлений на чемпионате мира, и я очень горжусь командой, настроем игроков, их прогрессом по ходу турнира. Но мы к этому были готовы, и ребята провели отличный матч. Да, порой мы играли прагматично, но это помогло решить нашу задачу".

Роберто Мартинес, главный тренер сборной Бельгии:

"Сегодня была равная игра, с небольшим количеством голевых моментов. В начале второго тайма мне казалось, что мы играли лучше и быстрее. Французы хотели играть на контратаках, рассчитывая на скорость Мбаппе и Гризмана, когда они повели в счете, то закрылись в обороне. У нас были моменты, чтобы сравнять, но вратарь французов спасал, в любом случае, я горжусь игроками".