Криштиану Роналду переходит из мадридского «Реала», за который он провел 292 матча и забил 311 голов, в туринский «Ювентус». Итальянская команда заплатит за трансфер 33-летнего португальского футболиста € 105 млн. Зарплата Роналду в «Ювентусе» составит € 30 млн в год.

«Реал» выразил благодарность Роналду за девять лет, проведенные в клубе, сообщает championat.com.

«Реал» выражает благодарность игроку, который доказал, что является лучшим в мире. Футболисту, ставшему одним из самых ярких в истории клуба и мирового футбола. Для «Реала» Роналду навсегда останется одним из главных символов, а также уникальным примером для следующих поколений. «Реал» всегда будет твоим домом», — говорится в сообщении пресс-службы «сливочных».

2 июня Corriere dello Sport сообщило, что португалец выдвинул руководству «Реала» условие, согласно которому, он останется в клубе, если будет получать 80 миллионов евро в год. Роналду намекнул на смену команды после победы в финале Лиги чемпионов.

Роналду перешел в "Реал" из английского "Манчестер Юнайтед" летом 2009 года, сумма трансфера составила €93,4 млн. За 9 лет португалец выиграл 16 трофеев, в том числе четыре титула Лиги чемпионов, три из которых добыты за три последние сезона.

Португалец переписал множество рекордов, четыре раза за последние пять лет получил "Золотой мяч", три раза - "Золотую бутсу". Он стал лучшим бомбардиром в истории "Королевского клуба", забив 451 гол в 438 играх.