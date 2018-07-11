33-летняя женщина - мать троих детей - пыталась свести счеты с жизнью, сбросившись с моста в реку Душанбинка.

ЧП произошло 9 июля примерно в 2 часа ночи: жительница Варзоба спрыгнула с моста в реку вблизи столичного рынка «Султони Кабир». Патрулировавшие данный район сержант и солдаты спасли женщину от суицида, вытащив ее из воды.

Спасителями оказались сержант патрульно-постовой службы УМВД Таджикистана по городу Душанбе Далерджон Неъматуллоев и солдаты войсковой части 5453 управления внутренних войск МВД республики Саъди Мирзошоев и Насим Шерхонов спасли , сообщает пресс-центр МВД Таджикистана.

Какие причины толкнули женщину на этот крайний шаг не сообщается.

По данным Комитета по делам женщин и семьи Таджикистана, в 2017 году в стране самоубийство совершили 497 женщин: по сравнению с 2016 годом это на 99 случаев больше.

Главными причинами суицида среди женщин являются проблемы в семье, заявляют в Комитете по делам женщин и семьи при правительстве Таджикистана.

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