Избитый 26-летним Диловаром Гуловым милиционер был доставлен с травмами средней тяжести в отделение нейрохирургии Национального медицинского центра страны, где сейчас проходит лечение, сообщил «АП» источник в Минздраве страны.

«У офицера сломан нос, травмированы череп и челюсти. Сейчас рано говорить о сроках его выписки из больницы», - добавил источник.

По словам источника «АП» в правоохранительных органах, драка между сотрудником Управления по борьбе с организованной преступностью МВД Дилшодом Нарзуллозода и сыном экс-министра энергетики республики Гула Шерали - Диловаром произошла вечером 8 июля на одном из центральных проспектов Душанбе.

«Оба находились за рулем авто, офицер милиции, остановив машину, сделал замечание Гулову, что он создает помехи для других водителей, за что и был избит», - отметил источник.

С момента совершения преступления прошло уже трое суток, но МВД Таджикистана хранит молчание и никакой официальной информации по данному ЧП нет. Инцидент муссируется в обществе с различными домыслами и слухами.

Между тем, Диловар Гулов задержан.

По данным источника «АП» в правоохранительных органах, 9 июля во второй половине дня он добровольно явился в органы милиции и в настоящее время дает показания по произошедшему инциденту, после которого, кстати, он скрылся и был объявлен в розыск.

Обвинение ему пока не предъявлено.

Имя Диловара Гулова фигурирует в криминальных сводках не впервые.

В марте текущего года он и еще 12 человек были задержаны за драку и привлечены к административной ответственности.

Драка произошла в четыре часа утра 10 марта в ресторане «Гэлакси» в центре Душанбе в районе Исмоили Сомони. В ней приняли участие 13 человек, в том числе Диловар Гулов, Дилшод Нуруллозода и Давлатшо Саидакрамов - сын, зять и водитель экс-министра.

Тогда задержанные были арестованы сроком от пяти до пятнадцати суток.

Также в 2015 году Диловара Гулова штрафовали на 5 тыс. сомони за вождение автомобиля с тонировкой без соответствующего разрешения.

Сыновья высокопоставленных таджикских чиновников не в первый раз попадают в милицийские сводки, но, как правило, избегают ответственности.

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