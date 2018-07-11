Председатель Верховного суда Узбекистана Козимджан Камилов завтра, 12 июля, прибывает в Душанбе с двухдневным визитом.

По итогам встречи и переговоров Камилова с главой Верховного суда Таджикистана Шермухаммадом Шохиёном ожидается подписание соглашения о сотрудничестве, сообщает «АП» источник в правительстве Таджикистана.

Соглашение предусматривает обмен опытом по вопросам совершенствования судебной системы, в сфере повышения квалификации и подготовки судей, законотворческой деятельности, а также в сфере электронного судопроизводства.

Стороны намерены обменяться делегациями, проводить консультации по наиболее актуальным и значимым юридическим вопросам, обмениваться литературой, касающейся судопроизводства и проблем его реформирования.

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