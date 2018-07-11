Гурбангулы Бердымухамедов, находящийся в трудовом отпуске, решил заняться музыкальным творчеством.



«Будучи приверженцем семейных ценностей, дни своего отдыха глава Туркменистана проводит с внуками, приобщая их к различным направлениям творчества. Керимгулы, во всём следующий примеру деда, всё своё свободное время посвящает занятиям спортом и музыкальным творчеством. И сегодняшний день не стал исключением. Юноша продолжил работу над музыкой к стихотворению «Sportly Türkmenistan», которое накануне завершил Бердымухамедов», - говорится в сообщении пресс-службы туркменского лидера, на которую ссылаются CA-NEWS.

Внук президента доработал композицию с учётом рекомендаций и пожеланий деда и попросил оценить её Бердымухаммедова, который прослушав новое произведение внука, отметил, что песни должны отражать дух времени, но при этом не нужно забывать и о музыкальных традициях народа.

При написании музыки нужно умело сочетать все эти элементы, сказал глава государства, посоветовав немного доработать композицию, чтобы довести её до совершенства, отмечает издание.



Завершив работу над музыкальной композицией, Бердымухамедов вместе с внуком Керимгулы, который аккомпанировал на гитаре, исполнили на туркменском и английском языках новую песню «Sportly Türkmenistan», посвящённую предстоящему международному авторалли «Амуль-Хазар 2018».