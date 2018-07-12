За минувшие сутки курс наличного доллара в Таджикистане к сомони вырос на 2,7 процентов. Еще вчера он продавался за 9,18 сомони, сегодня банки предлагают 1$ за 9,43.

Официальный курс доллара, установленный Национальным банком Таджикистана, на 11 июля составляет 9,17 сомони за один доллар, сообщается на сайте НБТ.

Регулятор сообщает, что повышение курса доллара к сомони связано, в первую очередь, с отрицательным внешнеторговым балансом (разница между экспортом и импортом), который за пять месяцев этого года составил 825 миллионов долларов.

По данным НБТ, официальный курс таджикской валюты по отношению к американскому доллару за первое полугодие этого года снизился на 3,8 процентов. Это на 8 процентов ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

В регуляторе отмечают, что изменение курса сомони к доллару в апреле было зафиксировано на уровне 0,9%, в мае – 1,3%, а в июне – 1,6%.

По данным НБТ, наличный же курс сомони к американской валюте за шесть месяцев этого года снизился на 4,5%. Для сравнения отмечается, что в этом же периоде прошлого года рост курса доллара к сомони составлял 11,7%.

В регуляторе отмечают, что на данный момент придерживаются курсовой политики в режиме «плавающий регулируемый, без определения и объявления границ изменения курса».

Ситуацию на валютном рынке по сравнению с предыдущими годами в НБТ оценивают более умеренной.

Отмечается, что для предотвращения деятельности неофициальных рынков валюты работают постояннодействующие группы из числа сотрудников Генеральной прокуратуры и НБТ, которыми пресекаются проведение незаконных валютных операций.

Операции с валютой в Таджикистане с 2016 года происходят исключительно в банках. За последние три месяца на валютном рынке страны ощущается острая нехватка доллара, посредством которого таджикские поставщики товаров осуществляют внешнеторговые операции. Дефицит американской валюты начался со второй декады апреля, после введения США новых санкций в отношении российских компаний и последовавшего за этим падением курса рубля к доллару.

В настоящее время большинство таджикских банков не осуществляют операции по продаже доллара, ссылаясь на его отсутствие. В некоторых банках можно получить эту валюту, но в ограниченных объемах – от 50 до 300 долларов в одни руки.

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