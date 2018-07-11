Обмен знаниями и передовым опытом в области эффективного вовлечения организаций гражданского общества в деятельность по контролю за туберкулезом стали главной целью семидневного визита экспертов из Узбекистана в Таджикистан.

Узбекскую делегацию, которые приехали в Таджикистан 3 июля, представили специалисты Минздрава РУз, Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра фтизиатрии и пульмонологии и Комитета по делам женщин Узбекистана.

Визит является одним из многих мероприятий, проводимых при поддержке Программы по борьбе с туберкулезом Агентства США по международному развитию (USAID) в целях укрепления усилий по контролю туберкулеза во всем центральноазиатском регионе в области внедрения лучших международных практик и последних рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, - сообщили в посольстве США в Таджикистане.

Узбекская делегация посетила город Душанбе и Согдийскую область и ознакомилась с тем, как организации гражданского общества вовлечены в систему противотуберкулезной помощи и как деятельность созданных при поддержке USAID Групп поддержки пациентов, Школ пациентов и Сельских комитетов здоровья в Таджикистане играют роль важнейшего связующего звена между сообществами и медиками.

Делегация также провела встречи с коллегами из Национальной противотуберкулезной программы РТ, противотуберкулезных учреждений, Центра здорового образа жизни, Комитета по делам женщин и семьи и негосударственных организаций.

Таджикские и узбекские эксперты обменялись также опытом в области подходов к профилактике и лечению туберкулеза среди женщин – ключевого населения, которое пострадало от этого заболевания.

На встречах было отмечено, что организации гражданского общества и Сельские комитеты здоровья при поддержке USAID вносят вклад в выявление каждого третьего нового случая туберкулеза среди женщин в пилотных регионах Программы.

Этот обмен знаниями, по мнению специалистов, будет способствовать дальнейшему совершенствованию борьбы с туберкулезом путем эффективного вовлечения гражданского сектора в устойчивые сообщества в обеих странах и во всей Центральной Азии.

USAID оказывает поддержку Минздраву Узбекистана и Таджикистана в осуществлении их Национальных противотуберкулезных программ и внедрении более эффективных и доступных методов профилактики, диагностики и лечения туберкулеза среди населения, включая уязвимые группы. Основная цель пятилетней Программы USAID по борьбе с туберкулезом – уменьшение бремени туберкулеза в Узбекистане и Таджикистане и предотвращение развития его множественных лекарственно-устойчивых форм. Программа USAID по борьбе с туберкулезом охватывает широкий спектр медицинских вопросов, включая развитие человеческого и институционального потенциала систем здравоохранения, улучшение межведомственной координации и сотрудничества, а также расширение доступа к диагностике и лечению туберкулеза.

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