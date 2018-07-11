«Черный» курс доллара на рынках Туркмении в последние дни держится на отметке 14-15 манатов. Об этом 11 июля сообщило издание «Хроника Туркменистана».

Сейчас на рынках в Ашхабаде доллары покупают за 14,4 маната, а продают за 15,4. В Дашогузе доллары можно продать за 14,2 маната, а купить за 15 манатов.

Активная борьба с «черным» рынком валюты началась в Туркменистане после того, как в июне курс доллара у нелегальных валютчиков достиг почти 30 манатов. В середине июня стало известно об аресте около 30 подозреваемых в незаконной торговле валютой, среди которых – бизнесмены и сотрудники банковской сферы. Одновременно курс резко упал до 18,5-19 манатов за доллар.

С 5 июля на рынках Ашхабада проходят масштабные проверки, вплоть до личного обыска людей. На рынке «Чандыбиль» несколько магазинов были опечатаны, а на рынке «Мир-1» 8 июля на несколько часов опечатали все магазины, торгующие алкоголем. Источники «Хроники Туркменистана» добавляют, что облавы прошли и в регионах, в частности – в городе Теджен.

Продажа долларов физическим лицам запрещена в Туркменистане с 2016 года. Официальный курс с 2015 года держится на отметке 3,5 маната. На момент введения запрета «черный» рынок валюты уже существовал, но тогда его курс превышал официальный лишь примерно вдвое. После запрета курс начал неуклонно расти. С начала 2018 года возможность обмена валюты неожиданно потеряли также предприниматели. Однако в конце июня они так же неожиданно смогли легально конвертировать до 3% сумм на своих счетах. Аналитики связывают это послабление с днем рождения президента Гурбангулы Бердымухамедова. Цена товаров зависит от «черного» курса, в связи с чем стоимость всех товаров в Туркмении в последнее время постоянно возрастает, сообщает ИА «Фергана».

Напомним, за минувшие сутки курс наличного доллара в Таджикистане к сомони вырос на 2,7 процентов. Еще вчера он продавался за 9,18 сомони, сегодня банки предлагают 1$ за 9,43. Официальный курс доллара, установленный Национальным банком Таджикистана, на 11 июля составляет 9,17 сомони за один доллар, сообщается на сайте НБТ. Регулятор сообщает, что повышение курса доллара к сомони связано, в первую очередь, с отрицательным внешнеторговым балансом (разница между экспортом и импортом), который за пять месяцев этого года составил 825 миллионов долларов.

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