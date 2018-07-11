В мае компания «МегаФон Таджикистан» ввела в эксплуатацию более 10 новых базовых станций четвертого поколения в центрах районов Турсунзаде, Рудаки, Гиссар и Вахдат. Теперь абонентам оператора доступны скорости мобильного интернета до 30 Мбит/с, что в несколько раз превышает возможности прежней сети 3G.

Основное преимущество сети 4G/ LTE – высокие скорости передачи данных. Они позволяют смотреть без торможения видео и играть в онлайн-игры, повышается скорость работы и всех привычных интернет-сервисов – так, на открытие сайтов или скачивание медиа-контента теперь уходят считанные секунды. Это значит, что у жителей районов появились такие же возможности для работы, учебы и развлечений, как в больших городах.

«Давно являюсь абонентом компании «МегаФон Таджикистан» и активным пользователем интернета. В нашем районе ваша компания предоставляет качественную мобильную связь, а теперь у нас есть еще и 4G, что очень меня радует. Спасибо за возможность пользоваться интернетом на высоких скоростях!» – делится впечатлениями житель района Турсунзаде Акрам Обидов.

«Скорости 4G-интернета дают настоящую «мобильную свободу». Смотреть фильмы в качестве HD на экране смартфона фильмы или вести деловую переписку можно везде, особенно это удобнее стало с сетью четвертого поколения. Теперь территория ее действия включает еще четыре районных центра Районов Республиканского Подчинения. В дальнейшем мы планируем уделять при развитии сети 4G первоочередное внимание именно малым населенным пунктам республики», – подчеркнул руководитель регионального управления компании «МегаФон Таджикистан» по г. Душанбе и РРП Парвиз Давлятов.

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