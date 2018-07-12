За шесть месяцев, количество туристов въехавших в Узбекистан, увеличилось почти в два раза до почти 2 млн. 689 тыс. человек.

Увеличение по сравнению с аналогичным периодом 2017 года почти в два раза - на 91,6%, сообщается на сайте госкомитета по развитию туризма Узбекистана.

Существенно увеличилось количество посетителей из стран, для которых был введен безвизовый режим. В частности, из Турции (31966, +95,6%), Япония (6200, +68,1%), Израиля (3615, +86,2%), Индонезии (750, более чем в 3 раза), Сингапура (424, более чем в 2,5 раза).

В июне также отмечено увеличение числа въехавших граждан из Республики Корея (57,5%) и Малайзии (в 2,6 раза).

Напомним, Узбекистан с 10 февраля 2018 года ввел безвизовый режим сроком на 30 дней для граждан 7 стран: Израиля, Индонезии, Республики Корея, Малайзии, Сингапура, Турции и Японии (всего 16 стран). Так же с 10 февраля в Узбекистане введен упрощенный порядок оформления туристских виз для 39 стран (всего 51 страна), а с 15 июля отменены транзитные визы для 101 страны.

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