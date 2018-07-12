Худжандский горсуд приговорил жителя Вахдата за членство в запрещённой на территории Таджикистана террористической организации «Исламское государство» (ИГ) и участие в боевых действиях в Сирии к 15-ти годам лишения свободы.

На скамье подсудимых был 37-летний житель города Вахдат Сунатулло Мухаммадиев, сообщил «АП» председательствующий на данном процессе судья Шухрат Саидмухторзода.

«Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренным ст. 401 (незаконное вовлечение граждан в вооруженные конфликты других стран) УК РТ Республики Таджикистан. Срок он будет отбывать в колонии строго режима», - отметил источник.

По его словам, подсудимый в июле 2016 года вместе с матерью, женой и тремя несовершеннолетними детьми выехал в Алматы, а после 6 месяцев выехал в Турцию.

«Оттуда он поехал в город Кох Сирии и 2 месяца принимал участие в боевых действиях. Он был задержан правоохранительными органами этой страны и экстрадирован в Таджикистан», - сообщил судья.

Напомним, что месяцем раньше - 13 июня 2018 года - к 12 годам лишения свободы Худжандский горсуд приговорил родного брата Сунатулло Махмадиева - 36-летнего Масрурхона Мухаммадиева, врача по профессии, также за членство в ИГ.

По данным председателя Согдийского областного суда Бахтиёра Окилзода, которые он привел на пресс-конференции по итогам 2017 года, за прошлый год судами области было рассмотрено 165 уголовных дел террористического и экстремистского характера в отношении 257 жителей области, среди которых – одна женщина и трое несовершеннолетних.

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