Вот чего у нас нет совершенно – это налаженной инфраструктуры. Да, это стоит денег, и тоже больших. Потому нам важно определиться – какой вид туризма предпочтительнее развивать и как в этом частному бизнесу может помочь государство.

А развивать нам нужно, по логике, в первую очередь горный туризм. Да и наши туркомпании больше ориентированы на экотуризм и горные маршруты.

Фото Дмитрия Журавлева

Туризм горный. Дорогой, но привлекательный

Практически все туристические компании имеют пакет туров по горным маршрутам.

- Наша компания раньше предлагала зарубежные туры, - говорит менеджер туристической компании Рамис. - Несколько лет назад мы попробовали заняться внутренними маршрутами. Оказалось, это выгодно. Мы предлагаем туры в древний Пенджикент, Истаравшан, Худжанд, а также в Душанбе, Гиссар, Куляб и на Памир. Туристу нужна дикая природа, новая и необычная обстановка быта, но не лишенная комфорта.

У нас есть тур «Душанбе - горные маршруты Айни и Пенджикента – Душанбе», на 10 дней, от встречи в аэропорту до проводов. С учетом авиаперелета он обходится на одного туриста в среднем в $2 тыс. И туристы охотно приобретают эти пакеты.

По словам представителя туркомпании, после встречи туриста в аэропорту Душанбе его сопровождают до гостиницы, после организовывается экскурсия по столице, затем обед и трансфер до Пенджикента. Турист останавливается в хоумстее (в доме жителя горного кишлака). Одна ночь проживания с обеспечением завтраком в хоумстее в населенных пунктах Айни и Пенджикента стоит $15. А в Хатлоне и на Памире расценки за такие же услуги начинаются от 10$. Ужин в сельском доме стоит $5. Каждый их таких домов оснащен спальными помещениями, туалетом и душевой.

Далее турист направляется по заранее запланированному горному маршруту. Поклажа грузится на ослов (аренда одного осла обходится в 20 сомони в день), услуги погонщика стоят 35 сомони в сутки. Услуги повара, который отвечает за трехразовое горячее питание, стоят около 100 сомони в сутки. Повар и погонщик ожидают группу туристов в условленном месте очередного привала и готовят место отдыха и питание.

Фаннские горы Фото Дмитрия Журавлева

В местах ночевок разбивают палаточный городок. За передвижение и оказываемые услуги отвечает старший группы - гид-переводчик. Его услуги в среднем стоят $50.

По официальным данным, количество иностранных туристов, которые только за пять месяцев этого года прибыли в Таджикистан, превысило 900 тысяч человек, что в четыре раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Туризм оздоровительный и исторический. Не дорогой, но непривлекательный

В Таджикистане есть несколько санаториев, где в основном отдыхают местные. Это «Зумрад», «Ходжа Обигарм», «Сароб», «Бахористон», «Хаватаг», «Шохамбары», физлечебница Худжанда. В них лечат болезни сердечно-сосудистой и нервной систем, органов дыхания, дерматологические, урологические заболевания и заболевания опорно-двигательного аппарата. Средняя стоимость в день тут колеблется от 150 до 1 тыс. сомони.

- Лечебный туризм в Таджикистане реально мало развит, - говорит эксперт Сафар Мираков. - Местные санатории со своим устаревшим интерьером не привлекают иностранцев, если не брать в расчет активизацию в этом сезоне туристов из Узбекистана и Кыргызстана в пансионатах на берегу Таджикского моря (Кайраккумское водохранилище). Еще туристам не нравится наш «ненавязчивый сервис» и высокие цены в сравнении с такими же пансионатами в России или Турции.

Санаторий "Бахористон" Фото TripAdvisor

Что касается исторических объектов, он отметил, что все они непривлекательны для туристов, потому что реконструированы с использованием современных стройматериалов. Например, та же Гиссарская крепость, крепость Хульбук с лестницами из китайской плитки вместо каменного пандуса.

- Важно понимать, что сохранять исторический объект нужно в его первозданном виде. Если это пока не получается - и для этого нужны вложения и научный подход, - то ситуацию можно исправить организацией событийного туризма. То есть организацией фольклорных и музыкальных фестивалей и исторической реконструкцией того или иного события, - отмечает эксперт.

Что нам категорически мешает развиваться?

Развитие туристической отрасли во многом зависит от кадров.

- Возьмем, например, гидов, от которых напрямую зависит технология организации путешествий и отдыха туристов и экскурсионных услуг, - говорит Дамир Сотиев, сотрудник одной из туркомпаний. - Знания иностранного языка недостаточно, он должен обладать и другим багажом, обязан уметь ответить на вопросы туриста по истории или географии местности, рассказать об обычаях, легендах. В советские годы среди специалистов-гидов проводились конкурсы, они проходили курсы усовершенствования.

Туристический имидж страны серьезно портит повальная коррупция.

Фото Радио Озоди

«Знакомство гостей и туристов с национальной культурой и обычаями начинается с ворот страны, то есть с пограничных и таможенных пропускных пунктов. Работники таможни, руководители и ответственные лица пропускных пунктов не должны об этом забывать. Они всегда должны помнить, что являются представителями просвещённой и цивилизованной нации таджиков», - сказал не так давно Эмомали Рахмон, когда потребовал строго наказать сотрудников силовых структур за мздоимство и грубое отношение к иностранным туристам и путешественникам.

Согласно Концепции развития туризма на 2009–2019 годы приоритетными направлениями развития туризма являются санаторно-курортное лечение и отдых, альпинизм, горно-спортивный и экологический туризм, историко-познавательный и этнографический, а также деловой туризм, рафтинг (сплав по рекам), горнолыжный спорт, охотничий туризм для иностранцев. В соответствии с Концепцией до 2020 года Таджикистан планирует принять более 1 миллиона туристов.

Кто и что может помочь?

По мнению специалистов, нужно вовлекать местное население в развитие туризма, разработку маршрутов.

- Например, на северном маршруте вовлекли ремесленников. Туристы приезжают в город, останавливаются в ремесленных мастерских и видят весь процесс изготовления продукции. Так они, если приобретут товар, запомнят родину этого товара, у продукции появится история, а у туриста - личный аутентичный опыт. Это очень важно, - говорит эксперт в сфере туризма Алиназар Амруллоев.

Что же касается бизнеса, то, по его словам, он в эту сферу вкладываться пока не особо спешит.

- Слишком рискованно. Проблема в том, что законодательство в этой сфере пока недостаточно защищает бизнес в целом, - отмечает Амруллоев.

Ну а что может уже сейчас сделать государство, чтобы этот самый бизнес был заинтересован вкладываться в развитие туризма?

Одной из проблем является дороговизна авиабилетов, которая отталкивает туристов и будет отталкивать всегда, даже при самых хороших прочих условиях.

Это проблема с кадрами в сфере. У нас есть вуз, который выпускает таких специалистов, но он один, и назвать его кадры профессиональными сложно.

Немаловажен вопрос соблюдения экологических норм. Например, долина Хафткул («семь озер»), Куликалон (Артуч), Алаудинские озера - это очень доступные и живописные места, но с началом летнего сезона здесь становится просто невероятно грязно. И в первую очередь загрязняют территорию не зарубежные туристы, а внутренние. Если пустить ситуацию на самотек, то скоро эти места станут такими же загрязненными, как Чилучорчашма и территория Гиссарской крепости.

Есть проблема с информацией. В начале года в Душанбе был открыт первый в стране Центр туристической информации. Центр расположен в здании Комитета по развитию туризма, но сложно себе представить, чтобы туристы за информацией пошли туда. Да и зачем это нужно в эпоху интернета? На сайте же Комитета по развитию туризма, сайтах городов и районов, порталах туристических компаний Таджикистана нет исчерпывающей информации о регионах, о гостиницах, дорогах и прочем.

Рекламные материалы каждого из регионов Таджикистана, которые в Год туризма обязали рассказывать о себе в СМИ, практически однообразные (ремесленники, природа, свежий воздух, горы), но это вряд ли привлечет туристов.

Для решения этой проблемы необходимо более грамотно заниматься пропагандой, создавать удобные интернет-порталы, путеводители, и, соответственно, бренд каждого города и района должен быть особенным и неповторимым. Это все тоже задача правительства.

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