Сегодня, 12 июля, любители и профессионалы фотодела отмечают День фотографа. Отмечать праздник именно в этот день было решено потому, что 12 июля 1854 года родился Джордж Истмен — основатель компании Kodak, который сделал фотографию доступной всем.
До того, как Истмен изобрел сухую фотопластину и создал компактный фотоаппарат, камеры представляли собой огромные коробки. Чтобы установить их, фотографы использовали тяжелые треножные штативы, которые занимали много места. Для их работы требовалось что-то наподобие палатки, стеклянные емкости, химикаты, держатель для пластин, емкость с водой. Истмен шутил, что только лошадь сумеет донести всю эту экипировку до места съемки. Да и для того, чтобы сделать первый снимок, необходимо было пройти инструктаж, который, кстати, стоил 5 долларов – большая сумма по тем временам.
К счастью, Истмен облегчил жизнь своим современникам, а нынешние фотографы даже не догадываются о том, с какими сложностями сталкивались их коллеги в прошлом. Впрочем, красота снимков не зависит от оборудования: фотографы создавали свои шедевры 100 лет назад, делают это и сейчас.
Мы попросили таджикских мастеров фотографии показать снимки, которыми они гордятся. И они нас впечатлили.
Ильхом Юнусов, 25 лет
Джамшед Темиров, 26 лет
Мехрангез Бахроми, 26 лет
Джахонгир Иркаев, 24 года
Хусрав Зухуров, 31 год
Азизджон Нуруллаев, 25 лет
Дидор Садуллоев, 37 лет
Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus
Авторизуйтесь, пожалуйста
Hoksor3 часа назад
Видимо у Азии Плюс удивительный мир Таджикистана заключается в фотках непонятных девиц. (facepalm).
Читатель3 часа назад
Подборка скажу так себе. Хотелось бы не постановочные кадры увидеть, а реальные. Только у Джахонгира и Дидора они действительно об удивительном мире Таджикистана
Диля3 часа назад
классные фотки, особенно оши нахор детишек )))))