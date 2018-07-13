Историей о Бухарском центре развития ремесел мы решили закрыть на этой неделе наши видеовыпуски. Этот центр известен не только возрождением декоративно-прикладного искусства, но и своими многочисленными сертификатами Знака качества ЮНЕСКО.

«В работах наших ремесленников отражаются стилистика и дизайн разных времен, начиная с периода зороастризма до X века, когда Ислам уже давно пришел к нам», - рассказывает директор центра Матлюба Базарова.

По ее словам, к сегодняшнему дню, более 100 ремесленных изделий Центра получили Знак качества ЮНЕСКО. Среди сертифицированных работ есть шахматы с художественной росписью, традиционные столы, более 15 видов вышивки, чапаны, байсунские ковры и многое другое.

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