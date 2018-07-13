Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении до 31 декабря 2019 года продуктового эмбарго в отношении стран, которые ввели антироссийские санкции.

В список вошли: США, Канала, Норвегия, Австралия, Черногория, Албания, Исландия, Лихтенштейн и страны Евросоюза, сообщает РИА Новости.

12 июля на официальном портале правовой информации был опубликован соответствующий документ. В Россию по-прежнему нельзя ввозить мясо говядины и птицы, молочные продукты, некоторые фрукты и т.д.

Россия в августе 2014 года запретила ввоз продуктов — в частности, сыров, мяса и фруктов — из ЕС, США и ряда других стран. Это было сделано в ответ на санкции, наложенные на Россию из-за ее роли в конфликте на Донбассе и присоединения Крыма. Санкционные продукты, конфискованные на российских границах, уничтожают.

С 1 ноября 2016 года эмбарго было распространено на соль. С 27 октября 2017 года под запрет попали живые свиньи. А с 20 мая 2017 год снят запрет на поставки соли для производства лекарственных средств и биологически активных добавок.