Шермухаммад Азизов - один из оставшихся в живых пограничников 12-й погранзаставы - у обелиска погибшим товарищам.

Ровно 25 лет назад 14 бандформирований примерно из четырех сотен боевиков напали на 12-ю заставу Московского погранотряда «Сари Гор», где несли службу 48 пограничников. В ходе боя погибло 25 пограничников.

Пять лет назад «АП» вместе с ветеранами-пограничниками и участниками тех событий побывала на той героической заставе…

Мы предлагаем вам материал, подготовленный в 2013 году к 20-летию той трагедии.

В путь

13 июля 2013 года. Мы отправились в дорогу рано утром. От Душанбе до кишлака Сари-гор – более 280 километров пути, и наш путь лежал через Куляб. Там к основной группе присоединились военнослужащие 201-й РВБ.

В пути бывшие пограничники рассказывали о местах, мимо которых мы проезжали, показывая хорошее знание местности и населения.

- Смотри, после этого узла начинается село Сари-гор, - еле слышно сказал Валерий Коченов, полковник в отставке, до 1994 года начальник штаба - первый заместитель командующего группой пограничных войск России в Таджикистане. - А с этой стороны в тени горы отчетливо видна вышка той самой 12-й заставы. Все заставы в горах построены по единому образцу – одно длинное одноэтажное здание казармы, включающее спальню, оружейную, сушилку. Да и пару пристроек для склада, кухни, вольеров для собак.

Asia-Plus, архивное фото

Кругом горы, а застава видна, как на ладони. Со склона можно с обыкновенным охотничьим ружьем контролировать всю открытую территорию, да и «Сари гор» переводится как «яма в горах», так оно и есть: застава на плато, а кругом высоты…

Медленно подъезжаем к месту, где когда-то находилась знаменитая застава. О том, что здесь была застава, видно лишь по уцелевшей вышке, остаткам фундамента построек и часто встречающимся гильзам различного калибра. Тут же нашли ржавую солдатскую кружку в кирпичных развалинах. Это все, что осталось от 12-й заставы после сражения, разыгравшегося 13 июля 1993 года…

Asia-Plus, архивное фото

Был страшный бой…

На месте боевых действий был проведен митинг, на котором вспомнили о событиях того страшного дня...

Как рассказывают очевидцы, нападение на заставу произошло в 4 часа утра. Наряд пограничников, расположенный на юго-восточной окраине опорного пункта заставы, обнаружил моджахедов, которые карабкались по склонам. Была дана команда «В ружье!».

- Я в тот день находился на посту, на вышке, - рассказывает один из выживших бойцов заставы Шермухаммад Азизов. – Над заставой раздались крики «Аллах Акбар», и началась стрельба…

- Мы были как на ладони. Мы сразу стали прикрывать своих сослуживцев от вражеского огня, но патроны заканчивались, как и вода… Я отслужил всего лишь два месяца, а одиннадцать наших ребят должны были на следующий день демобилизоваться и уехать на родину, в Россию, но все погибли здесь. Я никогда не смогу забыть этот день, - говорит он.

По словам генерал-майора в отставке, в 1993 году старшего офицера разведки погранвойск Джаббора Хамидова, перед началом нападения противник в первую очередь отрезал связь заставы с внешним миром.

- Первые полтора часа связи с заставой не было, но ни один пограничник не оставил своей позиции, - рассказывает он.

- Через три часа боя противник начал просачиваться на заставу, рассекая круговую оборону пограничников, - рассказывает полковник в отставке Валерий Коченов, приехавший ради этого события из Воронежа. - Бой с 7 часов утра принял характер очагового противоборства.

Начальник заставы старший лейтенант Михаил Майборода от разрывов двух реактивных снарядов погиб в первые минуты боя. Вместе с Михаилом Майбородой в тот день был и его младший брат Иван, приехавший в гости к брату аз Алма-Аты. Он еще не служил в армии, но Михаил добивался, чтобы брата призвали в пограничные войска, именно к нему, на 12-ю заставу. Но судьба распорядилась иначе. Иван выполнил солдатский долг раньше, чем стал солдатом. Когда начался бой, он, взяв в руки автомат, отбивался вместе с пограничниками.

Управление заставой принял на себя заместитель Майбороды - лейтенант Андрей Мерзликин.

По словам очевидцев, после длительного боя бойцы 12-й заставы стали отступать. Их отступление прикрывали таджикские пограничники с заставы «Порвар». В эвакуации раненых и оказании первой медицинской помощи участвовало и местное население Порвара и Сари-гора.

По словам российских пограничников, в вооруженном нападении на 12-ю заставу принимало участие до 200 человек с использованием 2 минометов, 4 безоткатных орудий, 5-6 установок РС, до 30 РПГ, 10-12 пулеметов.

Из пояснительной записки начальника 117-го пограничного отряда о боестолкновениях в районе 12-й погз Московского пограничного отряда:

«…В ходе завязавшейся перестрелки была подбита боевая машина пехоты, поврежден СПГ-9, тяжело ранен начальник пограничной заставы лейтенант М. Майборода, погибли и ранены несколько пограничников. …В результате разрывов произошло возгорание казармы и других помещений заставы.

В 7.40 с 13-й погз в район пограничной заставы вышел резерв Московского пограничного отряда подполковника В. Масюка в составе: 105 человек от пограничного отряда, 12 человек от КНБ РТ, 1 танк Т-72 и 1 БМП от КНБ РТ , 2 БМП от 149-го МСП 201-й МСД. Колонна подошла в 9.25 к подступам заставы, где была обстреляна. Несмотря на нанесение авиационных ракетных ударов (с 8.00 до 11.30), противник вел интенсивный огонь по резерву пограничного отряда и не дал возможности разминировать дорогу и продвинуться к 12-й заставе…

В 18.30 резерв пограничного отряда и бронегруппа 201-й МСД заняли кишлак Сари Гор. В дальнейшем, продвигаясь под огнем противника, в 20.10 заняли 12-ю заставу.

Непрерывный бой на заставе продолжался более 11 часов. В результате боестолкновения погибло 25 пограничников. В итоге оставшиеся в живых 18 пограничников с боем пробились из окружения…».

Asia-Plus, архивное фото

Почему напали на заставу?

Позже звучали разные версии причин этой трагедии - от джихада против «неверных» до мести оппозиции за то, что Россия поддерживала новое правительство Таджикистана.

«Во время ведения боев на участке 12-й погранзаставы в эфире работало до 10 радиокорреспондентов. Тактика действий противника и анализ поступающих данных позволили установить, что главной целью данной вооруженной акции было уничтожение 12-й погранзаставы и захват плацдарма на участках 11-й и 12-й погранзастав для проведения в дальнейшем крупномасштабной наступательной операции на Кулябском направлении и реализации на практике планов «правительства Таджикистана в изгнании». Своей целью данная операция предусматривала ускорение вывода российских военнослужащих с территории Таджикистана, что в ближайшей перспективе позволило бы осуществить государственный переворот, свергнув законное правительство республики».

(Из пояснительной записки начальника 117-го пограничного отряда о боестолкновениях в районе 12-й погз Московского пограничного отряда, имевших место 13 июля 1993 г.)

Коченов также считает, что эта акция была совершена оппозицией ради усиления своих позиций.

- Тогда нападения на пограничные пункты совершались часто, в связи с обстановкой в Афганистане, но этот случай стал самым жестким и имел большие потери…

"Застава №12 «Сари Гор» была создана после вывода советских войск из Афганистана, ввиду повысившейся важности этого направления. С весны 1993 года боевики таджикской оппозиции при поддержке афганских моджахедов неоднократно пытались совершить прорыв границы. Неоднократно совершались нападения на погранзаставы… Людей на заставах хватало только на организацию обороны, да и техническое оснащение оставляло желать лучшего", - говорит В.Коченов.

Asia-Plus, архивное фото

Между тем были и другие версии случившегося. Одна из них - финансовые разборки между формированиями оппозиции и российскими пограничниками, которые имели общие дела.

- Многие таджикские СМИ придерживаются мнения, что причиной нападения на заставу являются финансовые разборки между формированиями оппозиции и российскими пограничниками. Якобы за переброску таджикских боевиков из числа оппозиции на территорию Афганистана пограничники брали деньги, но в последний раз якобы не выполнили обещанное. Но это домыслы, не имеющие под собой основы. В первую очередь руководителям формирований было необходимо отчитаться перед своим руководством о проведении дерзкой акции, и это демонстрация силы законному руководству Таджикистана. С другой стороны, эта акция имела и окраску джихада против русских, - считает генерал в отставке Хамидов.

Один из влиятельных полевых командиров ОТО, который непосредственно участвовал в нападении на заставу, в беседе с журналистом «АП» однажды сообщил, что их целью были деньги.

По словам одного из влиятельных полевых командиров ОТО, пожелавшего сохранить анонимность, причина того нападения была банальной. По его версии, на той заставе хранилась очень крупная партия наличных денег в долларах.

- Эти деньги скопились от незаконного пропуска боевиков ОТО и мирных граждан через границу. И мы хотели забрать их для своих нужд, а также захватить оружие и боеприпасы в качестве трофея у русских, - заявляет участник того нападения.

В беседе он уверял, что с началом того боя помещение, где хранились деньги, было уничтожено самими пограничниками выстрелом из гранатомета…» («АП», декабрь 2010 года).

Другой бывший полевой командир ОТО, Абдурахим Каримов, более известный как Мулло Абдурахим, который также непосредственно участвовал в этом нападении, заявил, что они пошли на это ради джихада, к которому якобы тогда призвало руководство ОТО.

«…Через шесть месяцев моего пребывания в Афганистане, туда прибыло руководство ПИВТ: Саид Абдулло Нури, Химмадзода, Тураджонзода и другие. Они указали, что я не принимаю участия в джихаде. После этих слов я был вынужден взяться за оружие. Мы несколько раз нападали на заставы, в том числе и на 12-ю заставу», - сообщил Каримов на встрече духовенства с президентом, которая прошла в начале июля 2013 года.

Известный в прошлом политик Бури Каримов в своей книге «Стон времен», описывая данный случай, пишет, что «ночная вылазка моджахедов на 12-ю заставу преследовала конкретные цели, и они были достигнуты».

По его мнению, цель заключалась в том, чтобы заставить Россию пересмотреть свое отношение к оппозиции.

«Россия всесторонне поддерживала существующий в Таджикистане режим и никоим образом не хотела признавать вынужденных переселенцев и беженцев, и эти события заставили признать их существование… 14 июля глава российского МИД в программе «Вести» выразил готовность к защите русскоязычного населения Таджикистана и охране границ страны российскими пограничниками от внешних угроз. И для принятия кардинальных мер по дерзкому нападению на 12-ю заставу незамедлительно намерен был вылететь в Таджикистан… Но этот высокопоставленный чиновник, делая такое заявление, наверное, до конца не понимал всю сущность произошедшего и давал ему однобокую оценку. Но в любом случае произошедшие 13 июля события сильно потрясли не только его самого, но и заставили задуматься всю внешнюю политику страны. Российские политики были вынуждены признать силы таджикской оппозиции и попросту обязали правящий режим найти пути мирного урегулирования конфликта», - пишет в своей книге Б.Каримов.

Указом Президента России № 1050 от 19 июля 1993 г. шести пограничникам заставы Саригоры присвоено звание Героя России, из них четверым – посмертно. Приказом министра безопасности РФ №413 от 1 ноября 1993 года заставе было присвоено имя в честь павших героев-пограничников. С того дня она именуется: 12-я пограничная застава имени 25 героев.

…Как бы там ни было, но после тех трагических событий на 12-й заставе президент России Ельцин подписал указ, предусматривающий использование возможностей государств СНГ для организации совместного решения проблемы урегулирования пограничных вопросов на таджикско-афганской границе. Был проведен комплекс мер по усилению охраны границы. Спустя несколько месяцев в 1994 году в Москве противоборствующие силы сели за стол переговоров…

События июля 93-го на 12-й погранзаставе оцениваются по-разному. Их называли джихадом, попыткой заставить Россию пересмотреть свое отношение к оппозиции, разборками за наркотики, попыткой ограбить заставу, где якобы находилось большое количество денег.

Как бы там ни было, сегодня вспоминают погибших в той трагедии бойцов…

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