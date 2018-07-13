29-летний житель города Бустон (бывший Чкаловск) ранее поссорился с супругой из-за ревности, но решил помириться.

Он пригласил жену в дом своей сестры для примирения, однако, мира не получилось: мужчина, используя ранее приготовленную проволоку, задушил жену, а затем повесился сам, сообщает пресс-служба МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 104 ч.1 УК Таджикистана, ведется следствие, сообщается на сайте правоохранительного ведомства.

Убийства на бытовой почве в Таджикистане не редкость. Один из последних резонансных случаев произошел в Фархоре: молодая женщина до смерти забила своего пожилого мужа после семейной ссоры.

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