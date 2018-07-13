Комиссия по этике Международной шахматной федерации (FIDE) отстранила от должности президента этой организации Кирсана Илюмжинова на 18 месяцев. Решение странное, учитывая, что в октябре господин Илюмжинов и так покинул бы президентский пост. Но, похоже, оппоненты главы FIDE решили подстраховаться.

Сегодня, 13 июля, комиссия по этике FIDE обнародовала решение, согласно которому президент FIDE Кирсан Илюмжинов отстранен от должности на 18 месяцев, пишет Коммерсант.

При этом реальное отстранение составит полгода, а оставшийся срок дисквалификации, как полагают в комиссии по этике, господин Илюмжинов отбудет с отсрочкой на два года.

В решении комиссии говорится, что с марта 2017-го по апрель 2018-го господин Илюмжинов много раз ставил свои собственные интересы выше интересов FIDE, пытался дискредитировать членов президентского совета FIDE, распространял не соответствующую действительности информацию, а также отказался уйти в отставку.

Всем этим, считают члены комиссии, господин Илюмжинов нанес ущерб FIDE.

Кирсан Илюмжинов недавно находясь в Ташкенте, заявил, что Узбекистан является родиной шахмат, а не Пакистан, Индия или Иран. При этом глава ФИДЕ не конкретизировал, какими именно научными трудами он оперирует.

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