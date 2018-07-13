Эта женщина, как говорится в известной пословице, «и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет». Жизнь заставила ее быть сильной и не бояться испытаний. Очередной герой рубрики – полуфиналист республиканского конкурса «Фарах» - Женщина-предприниматель года-2018, предприниматель из района Кушониён Хатлонской области Тозагул Самадова.

Продавать, чтобы выжить

- Как и в каком году вы начали свой бизнес?

- Я никогда не думала, что буду заниматься предпринимательством. По специальности я преподаватель таджикского языка и литературы. Работала в детском саду в центре района, когда началась гражданская война и наша область стала горячей точкой. Почти все население района стали беженцами, а наш садик боевики превратили в штаб. Жить стало очень трудно, многие женщины стали вдовами, одним поднимать на ноги детей было невозможно. Ко мне, как к опытной женщине, стали приходить за помощью, занимать денег на жизнь. Так как нуждавшихся было много, да и самой было трудно, то решила создать швейный цех, арендовав одно из помещений в детском саду. Кто-то принес свою швейную машинку, кто-то свое свадебное платье, залежавшееся в сундуке. Из него мы раскроили и сшили детские платья.

А народ наш в то время жил плохо: магазины не функционировали, вещи там не продавались, поэтому наша детская одежда пошла нарасхват. Когда запасы из сундуков закончились, мы с заведующей детсада Тошби Ходжаевой решили поехать за тканями в Истаравшан, на север республики. А время ведь было неспокойное, везде ходили вооруженные боевики. Но мы поехали. С большим трудом закупив много ткани, мы обеспечили наших швей работой впрок. Позже, чтобы не ехать впустую за товаром, мы возили в Истаравшан фисташки, а оттуда привозили зерно, муку и хлопковое масло, которые продавали на местном рынке. Помню, как уговаривала женщин продавать кислое молоко - чакку, они говорили, что по старинным обычаям, его нельзя продавать. Я смогла их убедить и объяснить, что продавать нужно, чтобы выжить в тяжелых экономических условиях. Таким образом, по велению времени, 25 лет назад, я стала предпринимателем.

- Значит, вы своим трудом достигли всего?

- Когда я была маленькой, чтобы мы стали трудолюбивыми, бабушка, неустанно повторяла: «Если рука шевелится, то и рот будет шевелиться». Я знаю многих женщин на селе, которые целыми днями сидят дома без дела, а как соберутся начинают сплетничать. Это все от безделья. Таким женщинам я советую заняться своим делом. Ведь вы поможете не только себе, но и своей семье. Деньги лишними не бывают. Я успешная женщина. У меня есть прекрасная семья, пятеро детей – двое сыновей и трое дочерей, подрастают внуки. Я воспитала своих детей трудолюбивыми, теперь взялась за внуков. Не люблю хвалиться, но моя внучка-первоклашка превзошла недавно в кулинарии взрослых девушек, которые приходят на наши курсы.

Вышивать чакан может научиться любой

- А как вы перешли в ремесленничество, ведь изделия чакан, которые вы реализуете, очень ценятся среди населения?

- Вначале я сама вышивала шероз (тесьму, украшающую женские штаны или мужской халат), потом научилась изготавливать тюбетейки с узором «чоргул». Потихоньку к моей работе подтянулись соседки-домохозяйки. Я решила открыть торговую точку, чтобы реализовывать изделия. Позже в арендованном помещении детского сада и также в одном из зданий в центре района я решила открыть курсы национальной вышивки.

Однажды мне пришла в голову мысль: надо определить, что является главным препятствием для улучшения жизни сельских женщин? Собрала всех женщин махали, провела собрание. И выявилось, что женщины многое не умеют. Поэтому мы и начали с обучения наших домохозяек. Так как у многих были свои фруктовые сады, мы научили их консервированию. Вторым занятием стали шитье и вышивание, так как у многих женщин были дочери на выданье, которым надо было готовить приданое. Таким образом, мы сумели обучить многих женщин, которым полученные навыки пошли впрок.

- Вышивать чакан может научиться любой человек?

- А как же. Это я могу заявить на опыте моих подопечных. Когда мы начинали свой бизнес, были женщины, которые вообще не могли держать иглу в руке до 2-3 месяцев и нужно было упорного терпения, чтобы этому научиться. Недавно на занятии я отругала молодую девушку, которая никак не могла научиться вышивать. Она даже расплакалась. Но я видела, что у нее горят глаза и она сможет этому научиться. Вскоре она действительно, научилась и теперь обучает других. Этим я хочу сказать, что всех можно научить, даже тех, кто не может сосредоточиться на работе. Просто это произойдет медленней, зато произойдет. Кстати, за то, что я строга к своим подопечным, никто не обижается, наоборот, научившись, потом долго благодарят.

- Каким видом вышивки чакан вы занимаетесь?

- Каждый регион имеет свою технику и узор чакана: Дарвоз, Куляб, Согд, Памир. Я могу вышивать все виды техники, но у нас в Курган-тюбинском регионе выработан свой узор. В основном, техникой чакан у нас вышивали раньше свадебные покрывала, дастархан и одежду. А теперь мы вышиваем в стиле чакан чехлы для мобильных телефонов, дамские сумочки, рюкзаки, чехлы для чайников вплоть до кухонных рукавичек. В общем, мы можем вышивать любую вещь.

- Иностранцы тоже покупают у вас продукцию?

- Конечно. И предпосылкой к этому стал случай. В 2004 году меня впервые пригласили в заграничную поездку. Чтобы не ехать с пустыми руками, я решила взять кое-что из нашей продукции, оказалось, собралась сумка гостинцев. Когда хотела подарить приглашающей стороне, кто-то из них предложил устроить аукцион, чтобы продать эти сувениры. Тогда организаторы пригласили много гостей, которые приобрели нашу продукцию, вплоть до платьев чакан. Когда меня вывели на подиум, объявив победителем среди 7 других стран, стали фотографировать со всех сторон, вот тогда я почувствовала себя настоящей звездой. Это были самые незабываемые впечатления. После этой поездки многие иностранцы, которые работают у нас в регионе стали покупать у нас национальную продукцию для своих офисов и в качестве подарка.

- Вам заказывают и большие партии?

- Однажды чтобы посмотреть на нашу работу к нам приехали представители одной из международных организаций. Увидев, что наши женщины неплохо шьют одежду, они заказали нам для их проекта для их проекта сшить из марли пашшахона – накомарники. Вначале у нас в цехе работало 20 человек, постепенно получив еще больше заказов, их количество достигло 120 человек! Я все время предупреждала моих девочек работать аккуратно и качественно, вот тогда мы будем получать больше заказов. Таким образом, наша продукция стала пользоваться спросом среди населения.

- Значит, у вас много работников?

- Нет, в моем офисе работает всего три человека – это преподаватели по кулинарии, шитью и вышивке. Остальных мы нанимаем на время получения заказов, в основном это - домохозяйки, которые занимаются надомным трудом. Если в годы войны нашими работниками были вдовы, оставшиеся без средств к существованию, то сегодня это жены трудовых мигрантов, которым мужья по тем или иным причинам не отсылают денег домой.

«Фарах» - это хороший шанс заявить о себе

- Апаи Тозагул, а как вы узнали о конкурсе для женщин-предпринимателей «Фарах»?

- О конкурсе «Фарах», организованный Национальной ассоциацией деловых женщин Таджикистана, я узнала еще в 2012 году, когда впервые проводили его. Я участвовала в конкурсе, подала свой проект, но к сожалению, он не прошел. На этот раз я решила еще раз попробовать свои силы. Надеюсь, мне повезет.

- Значит, Вы настроены только на победу?

- Знаете, за столько лет я заново переосмыслила свои возможности и приоритеты. Дело не в том, достанется ли мне первое место или нет. Может кто-то намного лучше, чем я. Главное для меня – участие в этом конкурсе, который дает хорошую возможность заявить о себе всей стране, познакомиться со многими предпринимателями, руководителями и лидерами, набраться у них опыта, и даже поделиться своим опытом и видением. Все это может вобрать в себя «Фарах» - самый лучший конкурс для таджикских женщин!

- Вдруг вам повезет, вы выиграете главный денежный приз, на что вы потратите эту сумму?

- В настоящее время я работаю с женщинами в двух джамоатах района – Мехнатободе и Исмоили Сомони. Если мне повезет и я получу приз, то я бы расширила сферу своей деятельности, ведь нуждающихся в работе женщин очень много, надо просто дать им возможность работать в кооперации. В районе Кушониён 8 джамоатов, я бы постаралась открыть швейные, вязальные, кулинарные, консервные цеха и в остальных джамоатах, чтобы охватить как можно больше женщин-домохозяек работой.

- Так как вы опытный предприниматель, что бы вы посоветовали женщинам, которые только начинают свой бизнес?

- Многие женщины не могут справиться в бизнесе, потому что начинают его с больших вложений, хотят сразу и много. Но в бизнесе есть много подводных камней, о которых надо знать, чтобы не споткнуться о них. Я видела женщин, которые не справились с бизнесом, задолжали за кредиты в банках и теперь уехали в трудовую миграцию в Россию, чтобы отдать долги. Поэтому я очень признательна НАДЖТ как организации, которая помогает женщинам находить правильные пути решения в бизнесе, учит, как не стать банкротом.

Также добавлю, что для любого вида предпринимательства важно иметь высшее образование.

- Неужели, чтобы вышивать, а потом продавать изделия на рынке, важно иметь диплом?

- Конечно, и безграмотный человек, имея сноровку может научиться чему-либо. Но он будет иметь только мастерство, а для того, чтобы его продвигать, необходимо образование. Ведь надо знать законы, надо уметь делать расчеты, создавать бизнес-план, прогнозировать. О налоговых исчислениях и говорить не стоит. Если не будет образования, откуда можно стать успешным?

Знаете, я заметила еще одну закономерность: раньше наши женщины на селе старались обзаводиться невестками молодыми, без образования, чтобы не перечила и была исполнительной. Теперь времена стали другими и многие ищут своим сыновьям девушек с высшим образованием, которые могут хорошо воспитать своих детей, работать, справляться со всеми обязанностями. И это показатель для всех нас.

- И напоследок. Ваше напутствие для всех наших читателей.

- Мне 67 лет, я никогда не сижу без дела: помимо перечисленного, у меня есть своя столовая, несколько торговых точек, где мы реализуем свою продукцию. Несмотря на загруженность, я прихожу домой и сажусь за вышивку чакан или шью курок из лоскутков. Многие не понимают меня. «Чего тебе не хватает? У тебя ведь есть деньги», - недоумевают они. Они не понимают, что я не могу без дела. Поэтому пользуясь случаем, призываю и других, любите трудиться. Этот год президент страны объявил Годом туризма и ремесленничества, не упускайте такой шанс!

Партнерами НАДЖТ в проведении конкурса являются Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом РТ, Комитет по делам женщин и семьи при Правительстве РТ, USAID, МДО «Имон Интернешнл». Генеральным организационным партнером явлется компания Tcell. Генеральный информационный партнер - медиагруппа «Азия-Плюс».

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