Таджикистан после открытия границ с Узбекистаном находится на перекрестке: либо республика постепенно начинает переходить на экспортоориентированную экономику и будет развиваться в нужном направлении, либо остается с зависимой от денежных переводов и импорта экономикой, которая носить большие риски для дальнейшего развития.

Об этом заявил постоянный представитель Всемирного банка в Таджикистане Ян-Питер Олтерс сегодня в ходе презентации доклада « Республика Таджикистан — изменяющаяся региональная среда: важно извлечь выгоду».

Он отметил, что после открытия границ повышается конкуренция между соседями, к которой Таджикистану нужно быть готовым.

Олтерс подчеркнул, что данное событие предоставляет республике очень хорошую возможность для дальнейшего развития, внедрения инноваций и креативности.

Представитель Всемирного банка подчеркнул, что в подобной ситуации таджикские производители должны усовершенствовать свои мощности, чтобы выпускать высококачественную, конкурентоспособную продукцию.

Правительству в этих условиях Олтерс рекомендует сконцентрировать внимание на мерах политики, которые способствуют созданию благоприятного экономического климата, чтобы компании были уверены в своих инвестициях для развития производства.

Он подчеркнул, что у таджикских производителей появилась возможность поставлять свою продукцию не только 9 миллионам человек, большая часть которых являются нуждающимися, но на более большие рынки со сравнительно платежеспособным населением.



Без частного сектора точно не получится

В презентованном докладе Всемирного банка говорится, что на данный момент государственные предприятия играют основную роль в экономике Таджикистана.

На конец 2017 года в стране было около 922 государственных предприятий, из которых на 23 крупнейших в 2015-2017 годах приходилось 10,4% ВВП.

Государственные предприятия пользуются доминирующей долей в ключевых инфраструктурных сетях. Например, «Таджик Телеком» обладает монополией на национальные телефонные станции, «Таджикская железная дорога» имеет монополию на железнодорожные услуги, а «Барки Точик» доминирует в производстве, передаче и распределении электроэнергии.

Однако, отмечается в докладе, доходность государственных предприятий низкая, так как большинство из них являются убыточными и генерируют значительную задолженность.

В связи с этим правительству предлагается уделить необходимое внимание вопросу развития частного сектора.

«Переходить на экспортоориентированную экономику невозможно без участия частного сектора», - сказал Ян-Питер Олтерс.

Национальная стратегия развития на 2016-2030 годы предусматривает динамично растущий частный сектор, выступающий в качестве движущей силы будущего роста при поддержке эффективного и гибкого правительства, способного использовать возможности, обеспечиваемые близостью страны к крупным внешним рынкам.

«Продолжающийся переход экономики Таджикистана к более конкурентоспособной и рыночной занимает центральное место в видении стратегии. Таким образом, поощрение конкуренции и повышение стимулов для реструктуризации государственных предприятий являются важными приоритетами экономической реформы для Таджикистана», - говорится в докладе Всемирного банка.

Прогнозы

С улучшением отношений с соседними странами, особенно с Узбекистаном, Всемирный банк дает положительные прогнозы экономике Таджикистана на краткосрочную и среднесрочную перспективу.

«Несмотря на все еще слабый банковский сектор, в 2018-2020 гг. ожидается рост на 6 процентов, который будет поддерживаться путем восстановления притока денежных переводов, строительства объектов инфраструктуры и расширением продаж электроэнергии. Прогнозирование уровня инфляции показывает, что она останется на уровне однозначного числа, при условии, что переход центрального банка к таргетированию инфляции позволит улучшить ее мониторинг», - говорится в докладе.

По словам старшего странового экономиста Всемирного банка Гоар Гюлумян, реальный вызов для Таджикистана – это не только сохранение высокого уровня экономического роста, но и проведение государственную политику, которая способствует инклюзивности и получению общей пользы от роста.

Она отметила, что рост экономики за последние несколько лет не отражается на уровне жизни бедных слоев населения.

«Чтобы достичь общей пользы от роста, необходимо повысить эффективность политики перераспределения и создания благоприятной деловой среды для частного сектора. Создавая,

таким образом, больше рабочих мест, можно достичь лучших результатов в искоренении бедности за счет трудовых доходов», - заключила она.

Вместо послесловия

В докладе подчеркивается, что после почти 15 лет напряженных отношений между Таджикистаном и Узбекистаном в марте этого года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев совершил государственный визит в Душанбе.

"Это был исторический визит, послуживший сигналом новой парадигмы в двусторонних политических и экономических отношениях. В ходе визита стороны подписали 27 двусторонних соглашений по широкому кругу вопросов сотрудничества, включая совместное использование водных и энергетических ресурсов", - говорится в докладе.

Отмечается, что за этим визитом последовало повторное открытие 10 контрольно-пропускных пунктов (закрытых в 2001 году) и возобновление железнодорожных перевозок через Узбекистан впервые с 2012 года.

Кроме того, возобновился экспорт электроэнергии из Таджикистана в Узбекистан через вновь открытую региональную сеть электропередачи и возобновление экспорта природного газа из Узбекистана в Таджикистан (прерванного в 2013 году).

"Введен фактически режим безвизового въезда для посещений до 30 дней. Узбекистан также официально выразил заинтересованность в продолжающемся строительстве гидроэнергетических объектов Таджикистана, включая Рогунскую ГЭС", - подчеркивается в докладе.

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