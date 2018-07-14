Генеральный секретарь ШОС и министр иностранных дел России обсудили актуальные вопросы повестки дня ШОС, сообщается на сайте организации.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 13 июля в Большом особняке МИД России принял Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Рашида Алимова.

Обсуждались актуальные вопрос повестки дня ШОС, прежде всего в контексте практической реализации достигнутых главами государств-членов ШОС договоренностей на саммите Организации 9-10 июня 2018 года в китайском городе Циндао.

Лавров отметил вклад Алимова в укрепление сотрудничества в рамках Организации и выразил благодарность за масштабную работу на посту Генерального секретаря ШОС.

В благодарность за активную деятельность и плодотворную работу по развитию деятельности ШОС, укреплению дружбы и взаимопонимания между государствами-членами Организации и их народами Лавров вручил Алимову «Знак МИД России за вклад в международное сотрудничество».