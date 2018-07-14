Победой юношеской сборной Таджикистана по футболу (U-16) 13 июля в Астане завершился международный футбольный турнир на Кубок акима города.

В финальном, решающем матче юношеская сборная Таджикистана, руководимая главным тренером Зайниддином Рахимовым, одержала крупную победу над молодежной командой карагандинского «Шахтёра» со счетом 5:0. Сообщает официальный сайт ФФТ.

В составе таджикской сборной дубль на свой счет записал Нидоёр Забиров. Еще по одному мячу в активе Шарифбека Рахматова, Сунатулло Исмоилова и Мухаммадали Азизбоева.

По пути к финалу юношеская сборная Таджикистана на групповом этапе обыграла казахстанские команды «Иртыш U-17» (Павлодар) – 5:2 и «Астана U-17» – 3:1, а также сыграла вничью со сборной Кыргызстана (U-17) – 1:1.

В матче за третье место турнира Кыргызстан (U-17) одержал победу над СДЮСШОР №8 U-17 (Астана, Казахстан) со счетом 5:0.