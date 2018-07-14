Сотрудники Управления КЧС по Согдийской области на «таджикском море» (Кайраккумское водохранилище) спасли 4 человек.

«Во время очередного дежурства на водохранилище спасатели Управления КЧС по Согдийской области заметили тонущих людей. Ими оказались 41-летний житель Б.Гафуровского района, его 13-летняя дочь и их соседки - 14 и 15-летние девочки», - сообщила руководитель пресс-центра КЧС Умеда Юсуфи.

По ее данным, девочки, купаясь в запрещенном месте начали тонуть.

«Отец пытался спасти их, но в панике, девочки начали топить и его. Увидев случившееся в бинокль, дежурившей на вышке спасатель дал команду патрульной группе, которая находилась в это время в воде. Спасатели за считанные минуты оказалась на месте происшествия, вытащили их из воды и доставили на берег, где им сразу оказали медицинская помощь», - сообщила Юсуфи.

Она также отметила, что спасатели специального отряда быстрого реагирования Управления КЧС по Согдийской области весь купальный сезон проводит большую работу по предупреждению гибели людей на воде с помощью различных агитационно-пропагандистских мероприятий, патрулирования береговой линии и круглосуточного дежурства на пляжах области.

«КЧС еще раз убедительно просит граждан соблюдать правила безопасности: купаться только в специально отведенных для этого местах (пляжах), не купаться в нетрезвом состоянии, не купаться в одиночку и в ночное время, а родителям – не оставлять детей без присмотра на берегах водоемов!», - отметила Умеда Юсуфи.

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