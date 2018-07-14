Приговор, который 11 июля 2018 года вынес худжандский городской суд главе сборной КВН Таджикистана Хайрулло Мирсаидову, удивил общественность и журналистов: Мирсаидова приговорили к 12 годам. Несмотря на тяжесть предъявленных обвинений, такого приговора не ожидало и международное сообщество.

«АП» решила вспомнить нашумевшие уголовные дела последних лет, чтобы посмотреть, какие сроки за различные преступления были вынесены преступникам.

Из собранной информации мы подготовили тест, который поможет проверить свое представление о таджикском правосудии.

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