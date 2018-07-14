ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 16 ИЮЛЯ

1945 – США провела испытание первой атомной бомбы.

1935 – Первая комсомольская экспедиция на Памир.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 16 ИЮЛЯ

1893 – Родился герой гражданской войны в Таджкиистане, комиссар 20-й Таджикской Краснознаменной ордена Ленина горно-кавалерийской дивизии Андрей Трофимович Федин.

1900-1967 – Родился оперный певец, Заслуженный артист Таджикистана Залмон Муллокандов.

1947-2009 – Родился доктор экономических наук Дона Гулмирзоев.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 16 ИЮЛЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 38-43 тепла, в горах ночью 9-14 тепла, днем 26-31 тепла.

По Хатлонской области – Ясная погода. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 22-27 тепла, днем 40-45 тепла, в предгорьях ночью 18-23 тепла 33-38 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 14-19 тепла, днем 31-36 тепла, по ВГБАО ночью 5-10 тепла, днем 18-23 тепла.

По районам республиканского подчинения - Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 17-22 тепла, днем 37-42 тепла, в горах ночью 13-18 тепла, днем 31-36 тепла.

По городу Душанбе – Ясная погода. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 19-21 тепла, днем 39-41 тепла.

По городу Худжанд - Ясная погода. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 23-25 тепла, днем 39-41 тепла.

По городу Бохтар – Ясная погода. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 23-25 тепла, днем 42-44 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 33-35 тепла.