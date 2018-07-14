Таджикская спортсменка Зухра Холова выиграла международный турнир в Америке. Соревнование по кикбоксингу (IKF) проходило в Северной Каролине, в нем принимали участие американские спортсменки, и Зухра стала лучшей. Это не первая победа спортсменки, которую она одержала за пределами Таджикистана, и к счастью, Зухра не единственная представительница таджикского спорта, которая добивается серьезных успехов.
Рассказываем вам о пяти самых ярких, молодых и талантливых спортсменках, на которых мы очень надеемся.
Зухра Холова, таэквондо (ИТФ) и кикбоксинг
Зухра начинала с таэквондо версии ИТФ. Хотя это неолимпийский вид спорта, но на каждый международный турнир съезжаются представители более 100 стран. Через несколько лет активных тренировок, ее сестра-близнец Фатима Холова, тоже спортсменка скажет журналистам, что в таэквондо ИТФ «мы выиграли всё, что могли», и после этого сёстры начнут заниматься кикбоксингом и ММА.
Первый международный опыт Зухра получила в 2006 году, когда ей было всего 15 лет. Это было в соседнем Узбекистане, в городе Чирчике. Зухра вышла в финал по таэквондо и заодно участвовала в кикбоксинге и стала чемпионкой мира в своем возрасте.
Позже Зухра стала первой девушкой из Таджикистана, которая стала чемпионкой Азии по К1 (кикбоксинг). Затем было выступление на Азиатских играх в помещениях – Зухра в весе до 52 кг взяла серебро. «Это равносильно золоту для нас», - сказал Зухра после турнира.
Сейчас Зухра осваивает ринги ММА в США, и добивается новых побед.
Фатима Холова, таэквондо (ИТФ) и кикбоксинг
Родная сестра Зухро – Фатима в мае 2018 года вернулась с чемпионата Азии по кикбоксингу, который прошел в Кыргызстане, с тремя медалями. В разделе К-1 она выступила в весовой категории до 48 килограммов, в дисциплине «лоу-кик» - в весе до 52 килограммов.
«Мои соперницы были очень сильными, но мне все равно удалось занять первое место в К-1. Это был первый турнир, в котором я выступала в ринге.
За то, что я выступила очень хорошо, мне дали две медали – чемпионскую, а также специальную награду за достойное выступление - и допуск к турниру сильнейших в мире – World Bars Kickboxing. Это уже профессиональный спорт», - рассказывала Фатима в интервью «АП».
Ширин Набиева, таэквондо (ИТФ)
Таджикская таэквондистка (ИТФ) Ширин Набиева в 2014 году стала лучшей спортсменкой Таджикистана. В этом году она выиграла чемпионские звания Азии и мира, а также стала призером Кубка мира в Минске.
«У нее (у Ширин – прим.ред.) прекрасные антропологические данные – высокий рост, телосложение. Но самое важное – ее духовные качества: целеустремлённость, трудолюбие и самодисциплина, уважение к старшим, воспитание, жажда знаний, стремление к поиску нового», - рассказывал про неё Фуркат Урунов, тренер сборной Таджикистана по таэквондо (ИТФ) журналистам в 2014-м году.
Хотя к тому времени Ширин занималась спортом только пять лет. В 2009 году она начала заниматься большим теннисом, но из-за того, что условий для профессиональных занятий этим видом спорта в Таджикистане не хватает, ей пришлось его бросить. Ширин перешла в таэквондо ИТФ, ее первым тренером была Зухра Холова.
Анастасия Турсунова, теннис
А вот семнадцатилетняя Анастасия все-таки смогла остаться в большом теннисе. Она считается первой ракеткой Таджикистана; за все годы независимости страны она стала единственной спортсменкой, которая сумела выиграть международный турнир ITF 5-й категории в этом виде спорта.
В 2017 году Анастасия выиграла международный турнир Tajikistan Tennis Federation Cup (Fed Cup), который проходил в Душанбе и в котором приняли участие более 210 участников до 18 лет из 36 стран.
Кстати Fed Cup прошел в Душанбе впервые в своей истории; этот турнир считается престижным в мире тенниса, его организатором является Международная федерация тенниса.
Кристина Пронженко, легкая атлетика
Кристина считается одной из лучших легкоатлеток Таджикистана. В 2016 году на 7-м чемпионате Азии по легкой атлетике в закрытых помещениях в Катаре она вошла в пятерку лучших спортсменок турнира.
Кристина в пятиборье у женщин (бег на 60 м с барьерами, прыжок в высоту, толкание ядра, прыжок в длину, бег на 800 м) набрала 3 435 очков. Таким образом, она заняла 5-е место в чемпионате Азии, но этот показатель является лучшим достижением Таджикистана.
Выезжая на соревнования в соседние страны, Кристина почти всегда возвращалась с призами. Так, в 2015-м году на открытом чемпионате Казахстана в Алмате она выиграла бронзовую медаль; также выиграла две бронзы на международных соревнованиях на призы Татьяны Колпаковой в Бишкеке.
Материал подготовлен в рамках проекта «Я – женщина, и я могу!». Партнером проекта выступают натуральные соки и пюре «Нури Зулол» из таджикских фруктов и овощей от производителя «Оби зулол».
Производство соков «Нури Зулол» - похоже на огромную соковыжималку: линия американской компании John Bean Technologies (JBT) обеспечивает щадящий режим переработки таджикских фруктов и томатов при невысоких температурах, который позволяет готовой продукции сохранять все полезные и вкусовые свойства без добавления химических ингредиентов.
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