Архитектура Душанбе стала обретать самостоятельную роль в развитии мирового зодчества лишь после того, как в 1929 году была принята историческая декларация о создании Советского Таджикистана.

Только в 30-х годах прошлого века перед архитектурой столицы Таджикистана стали возникать задачи, которые нельзя было решить, приспосабливая их к условиям горной страны, слепо копируя приемы и навыки, выработанные в России и Европе. Тогда в Душанбе и других городах нашей республики, бурно развивающихся после завершения гражданской войны, уничтожившей преграды на пути превращения столицы в политический и промышленный центр, стали возникать архитектурные проекты и идеи, оставившие свой след в истории мирового зодчества. Многие замечательные черты, предвещавшие развитие архитектуры и заложившие основы и своеобразие таджикской архитектуры на ранних этапах ее самостоятельного развития, творческие поиски и искания от конструктивизма до эклектизма были выработаны молодыми ленинградскими архитекторами, окончившими ленинградские архитектурные вузы.

Следует отметить, что во многом благодаря трудам питерских зодчих мы еще можем созерцать в Душанбе сохранившиеся образцы классической архитектуры Санкт-Петербурга. К примеру чистого классицизма города на Неве следует отнести здание Таджикского государственного педагогического университета имени С.Айни (арх. Билибин, Стрекалов).

Невозможно представить Берлин без Рейхстага, Париж без Нотр-Дам-де-Пари, Санкт-Петербург без Сенатской площади и Зимнего дворца, а Душанбе без площади Москвы и Театра оперы и балета….

Сохранить архитектурное наследие Душанбе важно не только как дань истории, это важно для каждого из нас. Как рассказать новому поколению душанбинцев о том, что такое Советский Таджикистан, не дав увидеть воочию конструктивистский Дом печати или два чудесных дома-близнеца на проспекте Рудаки с их неповторимыми пышными колоннадами и портиками, которые построены с использованием классических ордерных форм сталинского ампира.

Без сомнения, опыт европейских столиц следует перенести и в наш город, то есть сохранить исторический центр Душанбе, сберечь старый облик зданий, площадей, тротуаров, скверов. В том числе и для туристов, чтобы они увидели его самобытность, неповторимость и уникальность. Ведь архитектура доступна каждому в любой день и в любое время суток.

1 /11 Дом на проспекте Рудаки, 1937 год (архитекторы Тегкаев, Покровский). Полноценное решение дворового фасада выгодно отличает этот дом от многих проектов, в том числе и современных.

Все фотографии предоставлены Гафуром Шерматовым

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