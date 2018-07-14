Совет по СМИ Таджикистана считает, что приговор в отношении Хайрулло Мирсаидова приостановит процесс развития свободы слова и гражданского сообщества в стране.

В распространенном 14 июля заявлении Совет выражает крайнюю обеспокоенность решением суда по делу журналиста и общественного деятеля Хайрулло Мирсаидова.

«Мы не хотим обсуждать решение суда, но одновременно не можем согласиться с тем, что приговор худжандского суда на действие, которое без сомнения имеет экономическое составляющее, отвечает требованиям конституции и является справедливым решением», - отмечается в заявлении.

По мнению Совета по СМИ, в расследовании дела не учитывалось то, что Мирсаидов хотел предотвратить коррупционные действия и высказать свою гражданскую позицию.

«Решение суда пошатнет веру в свободу слова и в возможность критики преступления в нашем демократическом обществе. При этом, создается впечатление, что расследование и суд над Хайрулло Мирсаидовым, который хотел привлечь внимание вышестоящих органов на коррупцию и вымогательство, стал своего рода наказанием за высказывание своей точки зрения.

В этой части следует отметить, что решение суда в отношении Хайрулло Мирсаидова является большим вмешательством в развитие свободы слова, образование гражданского общества, и нанесет ущерб имиджу государства на международной арене», - отмечено в заявлении.

Совет по СМИ выражает надежду, что в вышестоящих инстанциях суд вынесет справедливое решение, с учетом общественного вклада Мирсаидова.

Напомним, худжандский суд приговорил журналиста и главу таджикской сборной КВН Хайрулло Мирсаидова к 12 годам лишения свободы. Он признан виновным в присвоении или растрате, подделке документов и заведомо ложном доносе. Все материалы по делу Хайрулло Мирсаидова можно посмотреть тут.

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