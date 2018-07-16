Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода сегодня, 16 июля, в Фергане проводит встречу с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым, сообщил «АП» источник в правительстве Таджикистана.

В состав делегаций Таджикистана и Узбекистана вошли также руководители министерств и ведомств, экономических структур двух государств.

Правительственные делегации намерены обсудить актуальные вопросы двусторонних отношений, прежде всего, ход подготовки к предстоящей узбекско-таджикской встрече на высшем уровне.

Стороны обсудят ход реализации подписанных еще в марте в Душанбе соглашений и договоров по итогам госвизита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан.

По сообщению источника «АП» в правительстве Таджикистана, президент республики Эмомали Рахмон с ответным государственным визитом посетит Узбекистан во второй половине августа текущего года.

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