Китайская электроэнергетическая строительная корпорация Power China в ближайшее время в качестве гранта в Хатлонской области построит и оснастит три общеобразовательные школы, сообщает пресс-служба Минобразования и науки Таджикистана.

Школы будут построены в Дангаринском районе для 640 учеников, в Бохтаре (Курган-тюбе) и Леваканде (Сарбанд) для 320 учеников в каждом городе.

Компания Power China, участвующая в этом проекте, в настоящее время занимается модернизацией Сарбандской ГЭС, работы финансирует Азиатский банк развития.

Китайские компании, участвующие в транспортных и энергетических проектах в Таджикистане, в рамках своей социальной ответственности при реализации экономических проектов, уже построили в стране семь школ. В частности, в том же в Дангаринском районе была сдана школа, которую построила китайская TBEA.

На сегодняшний день в 112 китайских вузах обучаются порядка 3 тыс. таджикских студентов.

Для Таджикистана Китай – основной инвестор. Китайские компании построили в республике десятки предприятий, они также участвуют в добыче золота.

На Китай также приходится примерно половина внешнего долга Таджикистана, который составляет более $1,2 млрд. В последнее время объем китайской помощи Таджикистану как в виде кредитов, так и в виде грантов увеличивался. Так, в 2017 году стало известно о согласии КНР выделить грант в $230 млн. на строительство парламентского комплекса.

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