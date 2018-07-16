Спасателями Управления КЧС по Согдийской области вечером 15 июля на реке Сырдарья был спасен молодой человек 1999 года рождения, уроженец города Пенджикент Согдийской области. Он сбросился в реку с моста Исмоили Сомони.

«Спасенному была оказана первая медицинская помощь, после чего он был передан соответствующим органам для выяснения причин, толкнувшего молодого человека на столь отчаянный шаг», - сообщила «АП» руководитель пресс-центра КЧС Умеда Юсуфи.

По ее словам, в целях предотвращения несчастных случаев на водоёмах продолжаются круглосуточные дежурства и патрулирования береговых линий спасательными подразделениями КЧС.

Между тем, на заседании по итогам первого полугодия деятельности КЧС, было отмечено, что необходимо и далее выявлять места неорганизованного отдыха людей на водных объектах, проводить информационно-разъяснительную работу среди населения по правилам безопасного поведения на водоемах, осуществлять контроль за пользованием маломерными судами, в том числе тех судов, которые осуществляют перевозку отдыхающих на воде.

«Нам необходимо еще больше активизировать нашу деятельность для того, чтобы сохранить и спасти жизни, особенно детей», - отметил на заседании председатель КЧС Рустам Назарзода.

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