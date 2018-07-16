Международная организация “Репортеры без границ” и ее партнер Национальная ассоциация независимых СМИ Таджикистана (НАНСМИТ) осуждают суровый приговор в отношении Хайрулло Мирсаидова, и считают этот прецедент серьезной угрозой для свободы слова в стране.

“Несмотря на неоднократные отрицания властей, невероятная суровость приговора свидетельствует о политической подоплеке данного процесса, - заявляет глава отдела Восточной Европы и Центральной Азии организации Йоханн Бир. - Мы требуем немедленного освобождения Хайрулло Мирсаидова и беспристрастного рассмотрения его дела в вышестоящей инстанции. Мы призываем власти Таджикистана обеспечить верховенство права в стране и свободу расследования на темы, представляющие общественный интерес”.

В совместном заявлении отмечается, что, несмотря на отсутствие грифа секретности, следствие велось под «семью замками, а доступ СМИ и общественности к информации был ограничен».

“Мы тщательно следили за развитием дела Хайрулло Мирсаидова и вынуждены констатировать, что протест против коррупционной системы обернулся против него самого, - добавляет председатель НАНСМИТ Нуриддин Каршибоев. - Своим приговором суд похоронит надежду людей на борьбу с коррупцией в стране, поскольку вряд ли теперь кто-либо осмелится заявить о подобных фактах”.

Сразу после оглашения приговор в отношении Хайрулло Мирсаидова вызвал многочисленную критику. Реакция властей не заставила себя долго ждать: в официальном пресс-релизе прокуратура Таджикистана заявила, что обсуждение и критика судебного приговора со стороны СМИ “могут быть расценены как воспрепятствование осуществлению правосудия и выходят за рамки журналистской этики”.

В международном рейтинге свободы прессы, опубликованном Репортерами без границ в 2018 году, Таджикистан занимает 149 место из 180.

По мнению “Репортеров без границ” и НАНСМИТ, данное заявление отражает полную нетерпимость к критике и является очередной попыткой ограничить конституционное право граждан на свободу слова.

Худжандский городской суд 11 июля приговорил Хайрулло Мирсаидова к 12 годам лишения свободы. Бывший журналист, который в последнее время руководил национальной командой КВН, признан виновным в “присвоении или растрате государственных средств”, “подделке документов” и “заведомо ложном доносе”. Мирсаидов был задержан 5 декабря 2017 года, вскоре после публикации открытого письма, обвиняющего высокопоставленного чиновника из Согдийской области Таджикистана в коррупции.

Адвокаты Мирсаидова заявили, что его вина не была доказана ни по одному из предъявленных обвинений, и намерены обжаловать приговор в кассационном порядке в ближайшие дни.

Все материалы по делу Хайрулло Мирсаидова можно посмотреть тут.

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