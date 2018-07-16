За минувшие выходные в результате ДТП в республике погибли двое несовершеннолетних и двое взрослых, сообщает пресс-служба МВД

В городе Гиссар 14 июля водитель автомобиля Toyota-SURF Олим Мусофиров во время движения на территории джамоата М.Ризо не справился с управлением и опрокинулся в 50-60 метровую пропасть.

«В результате семилетняя пассажирка Оиша Саидова получила тяжёлые ранения и скончалась на место происшествия. Другие пассажиры 9-летняя Шукрона Саидова, 3-летний Мухаммаддовуд Якубов, 9-летний Шарифджон Мусофиров и водитель были госпитализированы с различными травмами», - сообщается на официальном сайте МВД.

Также в этот день, примерно в 10:00, водитель автомашины “ГАЗ-53” 34-летний Бегмирзо Маматкулов на территории джамоата Мехробод Деваштичского района наехал на 5-летнего мальчика, который катался на велосипеде.

«В результате несовершеннолетний Самирбек Кундузов получил травмы и скончался на месте аварии», - сообщает МВД.

В столице водитель автомашины Daewoo Cielo 32-летний Сафарали Холов по улице Н.Карабаева сбил пешехода.

«50-55 летний пешеход, личность которого пока не установлена, получил тяжёлые травмы и скончался во время транспортировки в больницу. Еще одно ДТП за выходные случилось на трассе Восеъ-Ховалинг. Водитель Opel Astra житель Дангары Иззатулло Шамсулозода не справился с управлением и сбил пешеходов 32-летнего Рамазона Аслонова и Фатхуддина Расулова (1993г.р.), которые стояли на обочине дороги. В результате пешеходы получили тяжёлые травмы и были госпитализированы, а Аслонов скончался в больнице», - сообщает пресс-служба МВД.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства указанных ДТП, ведется следствие.

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