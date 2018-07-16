Всемирный банк не исключает выход Таджикистана с очередной партией евробондов на международные финансовые рынки уже в этом году.

«Бюджет 2018 года не предполагает новой эмиссии еврооблигаций. Однако опыт с первым выпуском еврооблигаций в сентябре 2017 года не исключает, что вторая эмиссия может быть реализована независимо от положения бюджета», - говорится в докладе Всемирного банка «Таджикистан. Изменение региональной среды: важно не упустить преимущество».

В презентованном в конце прошлой недели в Душанбе докладе отмечается, что выпуск еврооблигаций на сумму $500 млн. в сентябре 2017 года, привлеченные из Китая кредиты, а также девальвация сомони увеличили уровень внешней задолженности с 33% ВВП в 2016 году до 42% к концу 2017 года.

Авторы доклада подчеркивают, что финансирование выпуска государственных облигаций стало также одной из причин роста внутреннего долга, который к концу 2017 года равнялся 11,2% ВВП.

«В результате риск долговой неустойчивости по отношению к внешнему долгу в Таджикистане увеличился с низкого до высокого уровня, что отражено в последнем анализе устойчивости долга (АУД), проведенном МВФ и Всемирным банком. Имеющиеся характеристики долга сужают пространство для фискального маневра - более 40% общего объема погашения задолженности Таджикистана приходится на следующие пять лет», - заключают аналитики Всемирного банка.

Напомним, в сентябре прошлого года правительство Таджикистана продало на международных рынках гособлигации доходностью 7,1% в целях привлечения средств для финансирования строительства Рогунской ГЭС.

Таджикские гособлигации были приобретены инвесторами из США (38%), Великобритании (24%), стран Европейского Союза (35) и Азии (3%).

В начале этого года главы Нацбанка Таджикистана и Минфина заявили, что при необходимости практика евробондов на международных рынках будет продолжена.

Между тем, размер государственного долга Таджикистана на начало текущего года достиг почти 3 миллиардов 670 миллионов долларов. Данный показатель равен 51,4% ВВП страны.

Около $2,9 млрд. (40,3% ВВП) в госдолге республики составляет внешний долг и примерно $770 млн. (11,2%) - внутренний долг.

Основным внешним кредитором Таджикистана остается Эксимбанк Китая, которому республика задолжала свыше $1,2 млрд. Задолженности, образовавшиеся в результате реализации государственных ценных бумаг на международных рынках, составляют $500 млн. Также сравнительно большие задолженности имеются перед Всемирным банком ($318 млн.), Азиатским банком развития ($278 млн.), Исламским банком развития ($112 млн.).

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