Продажей мобильных телефонов в Таджикистане могут заниматься только компании и лица, получившие сертификат соответствия Службы связи. Об этом сказала зампредседателя Службы связи при правительстве РТ Адолат Абдурахмонзода на пресс-конференции сегодня, 16 июля.

«Служба связи имеет полномочия на проверку качества и соответствия стандартам мобильных телефонов, наряду с «Таджикстандартом» мы проверяем всех мобильные телефоны, которые продают на территории Таджикистана», - заявила Абдурахмонзода.

По ее словам, Служба связи выдает сертификат соответствия международным стандартам  на бланках установленного образца на платной основе.

13:42 5 апреля

Распоряжения нет, но Служба связи требует покупать интернет только у «Таджиктелеком»

«Проверке подлежат все мобильные телефоны. За реализацию телефонов без разрешительной документации уже понесли наказание четверо продавцов. Данные меры  обоснованы обеспечением безопасности в стране», - отметила Абдурахмонзода.

Между тем, два года назад при национальном операторе связи «Таджиктелеком», через который проходят мобильные звонки и интернет-трафик всех операторов и провайдеров, был создан  единый коммутационный центр (ЕКЦ). Также Служба связи при правительстве Таджикистана поручила всем провайдерам и операторам мобильной связи приобретать Интернет исключительно у «Таджиктелеком»-а.

На вопрос журналистов, не является ли это монополизацией, зампред Службы связи  Илхом Атаев заявил, что все проводимые меры производятся исключительно в рамках законодательства страны и направлены прежде всего на обеспечение безопасности.

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