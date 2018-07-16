Всемирный банк: Таджикистан может уже в этом году выпустить очередную партию евробондов
Служба связи: для продажи телефонов в Таджикистане нужен сертификат
Семья Хайрулло Мирсаидова выплатила государству 124 тысячи сомони
В выходные на дорогах Таджикистана в ДТП погибли 4 человека
НАНСМИТ и Репортеры без границ требуют освобождения Хайрулло Мирсаидова
Франция завоевала чемпионский титул, Хорватия – сердца миллионов
Каждый из нас способен. В Таджикистане запускают Национальную кампанию по инклюзии инвалидности