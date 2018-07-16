Впервые совместные войсковые учения Таджикистана и России пройдут с 17 по 20 июля на территории Горно-Бадахшанской автономной области.

В учениях принимают участие до 10 тысяч военнослужащих ВС Таджикистана, 201-й военной базы России в Таджикистане, представителей пограничной службы, а также резервистов, сообщили "АП" в Минобороны РТ.

В учениях будут задействованы около сотни единиц бронетехники, авиации, военные автомобили. Подразделениями, участвующими в военных маневрах, командует лично министр обороны Таджикистана генерал-полковник Шерали Мирзо.

«По легенде учений на территорию Таджикистана из Афганистана пытаются прорваться многочисленные вооружённые террористические группы. Частично попытка прорыва террористам удаётся. Задача личного состава, участвующего в учениях: отразить атаки и ликвидировать прорвавшихся террористов», - сообщили в Минобороны.

По данным источника, на учениях будут отработаны тактика окружения и уничтожения проникших на территорию страны сил международного терроризма, вопросы организации территориальной обороны, а также мобилизации офицеров и солдат запаса.

«Завершающий этап учений пройдет на военном полигоне «Джелонди» Шугнанского района ГБАО», подчеркнули в оборонном ведомстве.

Для участия в учений группа солдат, офицеров и военная техника 201 РВБ в Таджикистане будет переброшено из Душанбе в ГБАО.

Совместные учения Вооруженных сил Таджикистана и России на территории ГБАО проводятся впервые, военнослужащие Таджикистана и России чаще всего проводят совместные учения на территории Хатлонского гарнизона.

В Ишкашимском районе ГБАО Таджикистана в октябре 2016 года прошли масштабные таджикско-китайские антитеррористические учения. Тогда обе страны отправили туда порядка 10 тысяч человек – как военных, так и сотрудников силовых структур.