АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 17 ИЮЛЯ 2018 ГОДА

- В кинотеатре «Зебуниссо» (ул.Айни 131, тел:221 78 95) состоится показ фильма «Земляничная поляна» (1957) Ингмара Бергмана. Начало в 17:00. Вход свободный.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 17 ИЮЛЯ

2001 - В результате теракта погиб госсоветник президента по международным вопросам Каримджон Юлдашев.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 17 ИЮЛЯ

1906-1990 – Родился ученый-историк, первый ректор Таджикского государственного университета академик Зариф Раджабов.

1936-1996 – Родился доктор биологических наук Усмон Холдоров.

1942 – Родился писатель Хочи Мурод.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 17 ИЮЛЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 38-43 тепла, в горах ночью 9-14 тепла, днем 26-31 тепла.

По Хатлонской области – Ясная погода. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 22-27 тепла, днем 39-44 тепла, в предгорьях ночью 19-24 тепла, днем 33-38 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 14-19 тепла, днем 31-36 тепла, по ВГБАО ночью 5-10 тепла, днем 18-23 тепла.

По районам республиканского подчинения - Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 19-24 тепла, днем 38-43 тепла, в горах ночью 13-18 тепла, днем 31-36 тепла.

По городу Душанбе – Ясная погода. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 20-22 тепла, днем 41-43 тепла.

По городу Худжанд - Ясная погода. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: ночью 23-25 тепла, днем 40-42 тепла.

По городу Бохтар – Ясная погода. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 41-43 тепла.

По городу Хорог – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 31-33 тепла.