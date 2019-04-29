О том, что такое стрип-пластика, чем она отличается от традиционного стриптиза, какая одежда подходит для занятий и есть ли там шест в международный день танца – рассказывает профессиональный, душанбинский тренер по стрип-пластике Макс Александров.

Макс преподает в Душанбе стрип-пластику уже восемь лет; он говорит, что эту идею ему подсказали его же ученицы: он учил их современным танцам, пока девушки не стали спрашивать о возможности учиться стрип-пластике.

- Я тогда подумал, что в принципе – могу научить, собрал всю информацию об этом направлении, поехал учиться в Петербург, прошел там кучу мастер-классов, посмотрел, как это работает на практике, и запустил свою группу в Душанбе.

- Чем стрип-пластика отличается от традиционного стриптиза?

- Стрип-пластику можно отнести к одному из видов танцевальной аэробики, это не стриптиз, тут не нужно раздеваться, нет шеста.

"Танцы на шесте – это «Pole dance» и некоторые мои ученицы хотят заниматься на шесте, но у меня пока нет оборудования, чтобы проводить такие уроки. Может быть, в будущем что-нибудь придумаю".

Вот так выглядит стрип-пластика

"Конечно, общее у стриптиза и стрип-пластики есть, я считаю, что эмоционально они очень похожи, но стрип-пластика все-таки сложнее, потому что женщина должна уметь быть сексуальной, чувственной и желанной в танце, не снимая с себя одежду".

Обязательные упражнения во время занятий стрип-пластикой проходят с упором на растяжку, увеличение гибкости и укрепление мышечного корсета, осанка в этом направлении вообще основа основ.

- Кто твои ученицы и сколько их?

- Сейчас у нас в школе летний, небольшой перерыв, но в общем – 20 учениц, которых можно назвать более или менее постоянными. Вообще запрос большой на стрип-пластику в Душанбе, просто ко мне – к мужчине - не все могут ходить.

"Приходят девчонки в хиджабах, в платках национальных, но просят женщину тренера, но у нас женщин тренеров нет. Они отказываются".

Своих учениц могу разделить не две категории: молодые девушки от 25 до 30 лет, которые занимаются для себя, хотят улучшить гибкость тела, пластику, научиться красиво двигаться не только в танце, но и в жизни; они любят экспериментировать. Вторая категория – молодые женщины от 35 лет и выше, у которых возникают проблемы с мужьями, которые не чувствуют себя желанными, которые потеряли уверенность в себе. Очень часто толчком для того, чтобы прийти на стрип-пластику для женщин становится тот факт, что муж завел себе молодую, красивую любовницу.

Макс Александров

Если честно, они приходят такие замученные - замученные своим бытом, супругами или родственниками. На каблуках стоять не могут – или вообще никогда не стояли или стояли так давно, что не помнят, как это делается. Неуверенные в себе, несчастные. Потом все меняется, это такой кайф наблюдать за тем, как твои ученицы становятся супер красивыми и уверенными в себе женщинами!

- Сколько лет твоей самой старшей ученице?

- Ты не поверишь: 60 лет. Она занималась у меня арабскими танцами, а когда узнала, что я набрал группу на стрип-пластику, перешла сюда, привела свою дочку и внучку, они втроем занимались. Я смотрю на нее и мечтаю чувствовать себя в 60 лет, как чувствует себя она. Она фору дает всем молодым девчонкам, самый главный мотиватор в группе.

- Значит, никаких ограничений в возрасте нет?

- Нет, в сторону повышения возраста нет ограничений, подростков не беру. Есть ограничения в плане заболеваний, травм. Например, если была травма копчика, то на шпагат ты уже не сядешь.

- А без травм садятся?

- Садятся, но не все. Есть девчонки, у которых природная гибкость и сесть на шпагат они могут в любом возрасте, есть те, у кого это не получается.

Без горящих глаз стрип-пластику невозможно станцевать

- В какой одежде занимаются твои ученицы?

- Это интересная история! По идее занятия стрип-пластикой проходят в сексуальной, обтягивающей одежде, но, учитывая наш менталитет, я от своих учениц этого не требую. И они приходят в майках и бриджах, в кроссовках. Единственное, через несколько занятий им приходится становиться на каблуки, потому что стрип-пластику танцуют на каблуках.

Стрип-пластика – это скорее мастерство эмоционально себя настроить, потому что мои ученицы не поедут на конкурсы Strip-Dance, им эти занятия нужны исключительно для себя. Поэтому я им стараюсь помочь, чтобы они почувствовали в душе то, что исполняют в танце. Грубо говоря – мало сексуально двигаться, нужно чувствовать секс внутри себя.

Я заставляю их смотреть на себя в зеркало и спрашиваю: «Ты любишь себя?». Они смотрят, видят себя в бриджах и майках, и не любят себя. После чего самостоятельно начинают менять свой гардероб, подбирают более сексуальную одежду для занятий, надевают, например, корсеты. И влюбляются в самих себя.

Более того, они начинают одеваться лучше и в повседневной жизни, после занятий ходят на шопинг, начинают ухаживать за собой.

- А что их мужья - отпускают? К тебе никаких претензий не предъявляют?

- Некоторые мои ученицы вообще не говорят никому, куда они ходят – на тренировку и всё, в подробности не вдаются. Некоторые как-то решают этот вопрос. Есть женщины, чьи мужья сами их сюда привозят, потом ждут, пока закончится тренировка. Однажды, пришел супруг одной из моих учениц, стал рваться в зал, я его не пустил, потому что я не пускаю во время тренировок посторонних мужчин. Он меня спрашивает, мол, а ты кто, почему тебе можно, а мне нет? И я объяснил, что я – тренер, я - как врач, я не рассматриваю их как женщин, они мои ученицы. Он помялся и ушел.

- Стрип-пластика может помочь похудеть?

- Похудеть скорее поможет Зумба – это танцевальная фитнес-программа, которую я также преподаю. Вот там можно похудеть – интенсивные нагрузки, девчонки потом обливаются.

"А стрип-пластика она все-таки не для этого. Это больше для души. Эти тренировки становятся единственным местом, где женщина чувствует себя женщиной".

Я иногда провожу тренинги для своих учениц, рассказываю о женственности, чувствительности, они сидят и слушают с открытым ртом. Потому что никогда не сталкивались с этим, их с детства учили, что женщина должна уметь вкусно готовить, рожать детей, следить за порядком в доме, они учатся это все делать, справляются мастерски, но женского счастья нет, горящих глаз нет. А без горящих глаз стрип-пластику невозможно станцевать, поэтому моим ученицам приходится работать не только над своим телом, но и над своей душой. И, наверное, второе для них даже полезнее.

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