Сегодня мы отправились в ресторан «Одесса», где вкусно, весело и уютно, а гарный хлопец, он же шеф-повар Евгений Илюшко, поделился с нами секретами приготовления цимеса по-одесски.

Чего ожидать от ресторана под названием «Одесса»? Может, тетю Сару с дядей Моней, разговаривающих на одесском диалекте великого и могучего, и зал, напоминающий южную дачу? Таки, нет! Это классический городской ресторан с невероятно вкусными блюдами.

Гостеприимная «Одесса» щедро наделяет всех гаммой позитивных эмоций и несравненной кухней! Ох уж эта одесская привычка хорошо покушать! Аппетитная кура, соленые слезы свежей брынзы, здоровый дух икры из синеньких.

Да, в Душанбе нет дунайской селедки и роксолановской картошки, зато здесь любят дружеские посиделки. И ресторан «Одесса» – крайне подходящее для этого место.

Забудьте о диете и калориях, посидите просто и душевно, поешьте вкусно, нарядно и по-южному хлебосольно. Тут одинаково хорошо испробовать борщи, фирменные блюда из рыбы и традиционные одесские закуски. А пока предлагаем узнать, как здесь готовят цимес по-одесски.

«Одесса» – это место, где все невзгоды отступают под натиском позитива, цимеса и форшмака. Ресторан находится на ул. Ахмади Дониш, 3. Тел: 226 44 44

Подписывайтесь на страницу Jazza в Facebook и узнавайте больше о таджикских блюдах, кухнях народов мира и лайфхаках в кулинарии!

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus