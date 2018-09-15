Trucks with Tajik cargo are still in Turkmenistan. They are not released. They say, for political reasons.
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