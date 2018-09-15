Президент Таджикистана сегодня в Хороге открыл Университет Центральной Азии, построенный Фондом Ага Хана.

По плану, УЦА будет возведен на территории 80 гектаров в три этапа. Сегодня президент открыл два здания вуза, построенные на площади 15 гектаров, сообщает пресс-служба главы государства.

Первый этап строительства кампуса УЦА в Хороге, на который было выделено около $100 млн., был завершен в октябре прошлого года и включает в себя трехэтажное здание общей площадью 15 га с учебными помещениями, библиотекой, лабораторией, классными и компьютерными комнатами, столовой, административными и жилыми помещениями для преподавателей и студентов и т.д.

Возведенный в Хороге кампус должен был заработать еще в начале прошлого учебного года.

Однако официальное открытие учебного заведения, которое планировалось при участии Его Высочества Принца Ага Хана IV и президента Таджикистана Эмомали Рахмона, было отложено на 2018 год.

Сегодня в УЦА в Хороге обучаются 150 студентов из Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, Афганистана и Пакистана: они были набраны на обучение в этом году.

Обучение в вузе проводятся на английском языке. Студенты Хорогского кампуса УЦА обучаются по двум специализациям - "Экономика" и "Наука о земле и окружающей среде".

Общий вид на учебный корпус кампуса в Хороге фото с сайта ucentralasia.org

Что такое УЦА

Университет Центральной Азии (УЦА) был учрежден в 2000 году.

Университет Центральной Азии – один университет, включающий три кампуса: в Нарыне (Кыргызстан, открыт 19 октября 2016 года), Хороге (Таджикистан, открыт в этом году), Текели (Казахстан, откроется в 2019 году).

Учредительный договор и Устав этого частного светского университета были подписаны Президентами Республики Таджикистан, Кыргызской Республики и Республики Казахстан и Его Высочеством Ага Ханом, ратифицированы парламентами трех республик и зарегистрированы в Организации Объединенных Наций. Президенты имеют статус Покровителей УЦА, а его Высочество является Канцлером Университета, сообщается на официальном сайте УЦА.

Университет создан одновременно как учебное заведение, призванное обеспечить высшее образование международного образца в Центральной Азии, и как организация по развитию, поэтому в сотрудничестве с Университетом действуют сестринские агентства из Организации Ага Хана по развитию.

Университет призван стать образовательным заведением в Центральной Азии, имеющим признание по всему миру. Концептуальная основа Университета и решение о его создании в качестве регионального университета исходит из рекомендаций Комиссии по созданию международного высшего учебного заведения, составленной из известных зарубежных и региональных специалистов, выработанных в ходе ее работы с 1995 по 1998 г.

Кампус УЦА в Нарыне "Рух Медиа"

Готовить будущих лидеров

Миссия УЦА заключается в стимулировании социально - экономического развития Центральной Азии и ее горных сообществ в частности и, при этом, одновременно - в оказании помощи различным народам региона в сбережении своих богатых культурных традиций и наследия и использовании их в качестве ресурсов для будущего развития.

Университет будет предлагать современные образовательные продукты и программы, в рамках которых будут готовиться творчески мыслящие и высококвалифицированные специалисты, способные через лидерство, идеи и инновации внести действенный вклад в развитие экономик и сообществ региона.

Университет состоит из Школы профессионального и непрерывного образования (первое действующее подразделение Университета); и Школы гуманитарных и точных наук (бакалавриат) и Школы развития (магистратура и докторантура), которые откроют свои двери после завершения строительства трех университетских городков (кампусов) в Хороге, в Нарыне (Кыргызстан) и в Текели (Казахстан).

Проект кампуса Университета Центральной Азии в Текели фото с официального сайта УЦА

Помимо этого, Университет реализует три инициативы, направленные на развитие учебного и исследовательского потенциала в регионе – Программу по подготовке профессорско-преподавательского состава, Проект Ага Хана «Человековедение» и Программу научно-исследовательской работы.

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