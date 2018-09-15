Социальная сеть Facebook начала проверять достоверность информации на фото и видео. Об этом сообщила в корпоративном блоге компании менеджер по продукции Антония Вудфорд, пишет РБК.

​«Сегодня мы расширяем проверку фактов для фотографий и видео для всех наших 27 партнеров в 17 странах по всему миру. Это поможет нам быстрее выявить и принять меры против большего количества дезинформации», - рассказала она.

Все сомнительные публикации будут помечены, отмечает компания.

Кампания создала самообучающуюся модель, которая использует различные сигналы вовлеченности для выявления потенциально ложного контента. Например, обратную связь от пользователей Facebook. Фотографии и видео отправляются экспертам для проверки фактов.



Компания отмечает, что многие партнеры имеют опыт оценки фото и видео и обучаются методам визуальной проверки. Facebook также использует оптическое распознавание символов для извлечения текста из фотографий. Соцсеть работает над разработкой новых способов определения манипуляций с фото и видео.



В начале апреля Facebook удалила из соцсети сотни публикаций и аккаунтов, связанных с российской «фабрикой троллей». Глава компании Марк Цукерберг заявил, что на этих страницах «неоднократно обманывали людей по всему миру и манипулировали ими». Впоследствии он рассказал о разработке Facebook инструментов, которые позволят избежать вмешательство в выборы с помощью соцсетей.



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